BIT 2025, assessore Cuccureddu, “Investiamo su grandi eventi e mercati internazionali per attrarre turisti tutto l’anno”

Il 2025 segna l’avvio di due importanti novità: il rilancio del progetto “Albergo diffuso” e una forte spinta sui grandi eventi. La Regione ha stanziato 7,5 milioni di euro, a cui si aggiungono risorse statali, per un totale di 8,785 milioni, destinati al recupero di immobili nei centri storici, trasformandoli in strutture ricettive diffuse. “Finalmente diversificheremo i flussi con concretezza, mediante il sostegno allo sviluppo dell’albergo diffuso, la partecipazione alle fiere di settore e l’organizzazione di grandi eventi”, ha sottolineato l’assessore. Per quanto riguarda gli eventi, sono stati stanziati oltre 20 milioni di euro per sostenere 13 manifestazioni di rilievo, tra cui il Capodanno, il Carnevale e la Settimana Santa. L’obiettivo è creare prodotti turistici capaci di accendere i riflettori sulla Sardegna per almeno una settimana al mese nei periodi di bassa stagione. Il piano fiere 2024-2025 prevede la partecipazione a 28 eventi nazionali e internazionali, con un budget di 9 milioni di euro. “Di particolare rilievo è il crescente interesse del mercato americano, che lo scorso anno ha registrato un incremento del 34%, confermandosi il primo mercato non europeo. Per questo motivo, per la prima volta parteciperemo a due importanti fiere a Las Vegas, oltre a eventi di rilievo a Osaka, Dubai e San Paolo. Inoltre, la Sardegna sarà presente per la prima volta nel mercato serbo, a Belgrado, con un nuovo volo verso Alghero che presenteremo nei prossimi giorni”, ha spiegato Cuccureddu. La Sardegna guarda anche al turismo accessibile, con 1,7 milioni di euro stanziati nell’ambito del bando del Ministero per le disabilità, da destinare all’accessibilità delle spiagge. “Siamo particolarmente soddisfatti della nostra partecipazione alla BIT. Abbiamo uno stand ampio, con oltre 1.000 metri quadri e 54 operatori. Il nostro piano di eventi è articolato in 13 cartelloni e mira a creare nuovi prodotti turistici che abbraccino archeologia, paesaggio, gastronomia, percorsi religiosi e borghi, con particolare attenzione al Giubileo”, ha concluso l’assessore. La Sardegna si prepara così a consolidare il suo ruolo tra le principali mete turistiche del Mediterraneo, puntando su un’offerta diversificata, sostenibile e di qualità.

La Sardegna si è presentata alla BIT 2025 di Milano con un messaggio chiaro: consolidare i risultati ottenuti e trasformare l’isola in una destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno. Franco Cuccureddu, Assessore regionale del Turismo, ha illustrato i dati positivi del 2024 e le nuove strategie messe in campo per il 2025, sottolineando l’importanza di grandi eventi, albergo diffuso e mercati internazionali. “La Sardegna continua a crescere come destinazione turistica, con un incremento significativo in ogni segmento. Investiamo su grandi eventi e mercati internazionali. Registriamo un +10% nel campione alberghiero, +10,7% di passeggeri negli aeroporti, +8,6% nei porti, per un totale complessivo del +9,8% rispetto al 2023”, ha dichiarato Cuccureddu. I dati confermano il trend positivo: tra aprile e settembre 2024, il traffico passeggeri negli aeroporti sardi ha raggiunto i 10.656.072 (+10,7%), mentre nei porti l’afflusso è stato di 7.217.226 (+8,6%). Complessivamente, il movimento passeggeri in Sardegna nel 2024 ha toccato quota 17.873.298.