Alghero: atto intimidatorio contro il consigliere Christian Mulas, la denuncia ai Carabinieri

La sua auto, una Volkswagen T-Roc, parcheggiata nel sottopassaggio della sua abitazione in via Matteotti, è stata imbrattata di sugo e macchie sono state rinvenute anche sul muro contiguo. Il consigliere ha raccontato ai Carabinieri di aver notato immediatamente l’anomalia appena uscito di casa. Un dettaglio che non è passato inosservato: gli schizzi sul veicolo, in particolare sulla parte anteriore e sul cofano, hanno destato preoccupazione.





Mulas, pur senza puntare il dito contro nessuno, non esclude che si tratti di un gesto intimidatorio legato alla recente istituzione di un parco giochi nella zona, una scelta amministrativa che avrebbe creato malumori tra alcuni abitanti. Prima della realizzazione dell’area verde, lo spazio era utilizzato come sgambatoio per cani. “Non posso sapere chi sia responsabile, ma è evidente che questo gesto non va sottovalutato”, ha dichiarato Mulas, visibilmente preoccupato. La denuncia presentata ai Carabinieri punta a fare chiarezza su eventuali responsabilità e possibili legami con i dissensi espressi in passato da parte di alcuni residenti. L’autovettura sarà ora oggetto di indagini da parte delle autorità, che verificheranno la presenza di eventuali impronte o tracce utili per identificare gli autori del gesto. Mulas ha sottolineato come il clima di tensione legato alle recenti decisioni amministrative non possa giustificare simili episodi e che si affida alla giustizia per individuare i responsabili. Nel frattempo, la situazione viene monitorata con attenzione dalle forze dell’ordine, mentre il consigliere ha dichiarato di non voler sottovalutare il gesto, per quanto possa sembrare banale. “Anche un semplice avvertimento al sugo può nascondere un messaggio più pericoloso di quanto sembri”, ha concluso Mulas.

Alghero si trova a fare i conti con un episodio inquietante che coinvolge il consigliere comunale Christian Mulas. Lunedì mattina, presso la stazione dei Carabinieri, Mulas ha sporto denuncia per un atto intimidatorio avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio.