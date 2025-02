Alghero: Di Gangi (FdI) critica Cuccureddu sul turismo low cost, “serve una visione strategica”

Di Gangi richiama i dati del rapporto Sociometrica 2023, secondo cui Alghero è al primo posto in Sardegna per valore aggiunto turistico con oltre 416 milioni di euro, posizionandosi al 32° posto in Italia, ben davanti ad Arzachena e Olbia. Per il responsabile FdI, questi numeri “dimostrano chiaramente l’importanza del turismo integrato” e confutano la narrazione secondo cui il turismo low cost sarebbe dannoso per l’economia locale. Il problema vero, secondo Di Gangi, non è il tipo di turista che arriva in Sardegna, ma la mancanza di una promozione internazionale adeguata e l’incapacità di sfruttare i dati turistici per strategie mirate.





“La competitività di una destinazione non si costruisce selezionando i turisti in base al costo del volo, ma investendo in servizi, infrastrutture e promozione”, ribadisce. Definisce inoltre “anacronistico” parlare ancora di turismo low cost, considerando i prezzi attuali per raggiungere l’isola, lontani dalle tariffe irrisorie di un tempo. Di Gangi invita l’assessore Cuccureddu a concentrarsi su interventi concreti, come la rimozione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, una proposta avanzata da Fratelli d’Italia che, se sostenuta dalla Regione in accordo col Governo nazionale, potrebbe migliorare l’accessibilità dell’isola. “Serve una visione strategica: il turismo in Sardegna potrà crescere solo se sarà gestito con strumenti moderni, puntando sulla qualità dell’offerta e su mercati di valore”, conclude.

L’extralberghiero, sottolinea, ha ormai raggiunto standard qualitativi elevati e non si rivolge più esclusivamente a un target basso-spendente, ma rappresenta un’integrazione fondamentale all’offerta alberghiera, superandola per numero di posti letto.