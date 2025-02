Alghero: Conoci sulle opere ereditate dal PNRR e il rispetto della continuità amministrativa

Conoci evidenzia il tono equilibrato con cui il sindaco ha affrontato la questione, riconoscendo implicitamente il lavoro dell’amministrazione di centrodestra che lo ha preceduto. "Il punto centrale è che questi interventi, come altri già avviati, devono solo essere seguiti con attenzione per rispettare i tempi stringenti del PNRR ed evitare il rischio di perdere le risorse", afferma Conoci.





L'ex sindaco menziona anche i lavori del Forte della Maddalena, descrivendoli come un progetto che sta restituendo alla città una struttura messa in sicurezza e valorizzata esteticamente. "Ci auguriamo che questi e altri progetti, avviati e programmati da noi, proseguano senza intoppi, evitando pericolose interruzioni che potrebbero derivare da distrazioni amministrative."





Conoci critica aspramente alcune "intemperanze verbali" provenienti da esponenti della maggioranza attuale, accusandoli di cercare di attribuirsi il merito di lavori ereditati o di screditare quanto già fatto, etichettando come "incompiute" opere che stanno invece progredendo regolarmente. "Parlare di incompiute per progetti come il Forte della Maddalena, la caserma di via Simon o la circonvallazione è un atteggiamento mistificatorio e moralmente disonesto." Infine, Conoci auspica che "le operazioni verità" non si trasformino in manipolazioni dei fatti, ma servano davvero a informare correttamente i cittadini.

Mario Conoci, ex sindaco di Alghero, esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori negli immobili e negli spazi di via Tiziano e via Venezia, nel quartiere della Pietraia, visitati dal sindaco Raimondo Cacciotto per verificare gli interventi in corso. Quasi due milioni di euro, acquisiti durante il precedente mandato grazie ai fondi PNRR, sono stati gestiti dall’allora assessore e attuale consigliere comunale Emiliano Piras.