Alghero: approvato il bilancio di previsione 2025-2027, Cacciotto punta su crescita e sostegno sociale

Tra le voci principali del bilancio, 15,3 milioni di euro sono destinati al settore sociale, con contributi, leggi di settore e il potenziamento del Centro Anziani. Gli investimenti per il 2025 raggiungeranno i 23 milioni di euro, con interventi nelle scuole attraverso il programma Iscol@, rigenerazioni urbane, la manutenzione straordinaria del verde pubblico e la previsione del Museo Manno. L’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Enrico Daga, ha sottolineato il valore strategico del documento: “Al netto delle polemiche sterili, contano i fatti e si comincia a vedere l’idea di città che vogliamo. Vogliamo crescere, con una visione che ci vede collaborare con il territorio, le istituzioni scientifiche e i privati, nel segno dell’innovazione e della conoscenza, per consentire alla città di svolgere un ruolo da protagonista.”





Il bilancio prevede inoltre oltre 600mila euro destinati alla cultura, a complemento delle risorse della Fondazione Alghero, e nuove assunzioni, con un incremento della pianta organica che entro il 2025 raggiungerà quota 25 unità. Sono previsti anche interventi per l’efficientamento tecnologico nella gestione dei parcheggi di Piazzale della Pace e delle Bombarde, investimenti nel potenziamento del corpo della Polizia Locale e il riordino degli impianti sportivi. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente del Consiglio, Beniamino Pirisi: “Il confronto serrato avvenuto in Consiglio ha prodotto una discussione fruttuosa. Un plauso va a tutti i consiglieri, alla Giunta e alla struttura per il lavoro svolto.”

Approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Alghero il bilancio di previsione 2025-2027, che supera i cento milioni di euro. Un documento che, secondo il sindaco Raimondo Cacciotto, rappresenta "un inizio, con un’anima e una volontà che vuole rispondere alle esigenze della città". Il bilancio punta su investimenti nel sociale, potenziamento dei servizi, sviluppo economico e sostegno alle fasce più deboli. “Siamo consapevoli che i risultati cominciano a vedersi – spiega Cacciotto – e la prospettiva ci vede impegnati per elevare gli obiettivi. Cresce la qualità dei servizi, miglioriamo giorno dopo giorno con un approccio collaborativo e positivo con tutti.”