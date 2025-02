Alghero: Salvini stanzia 18 milioni per il rifacimento del manto stradale della Sassari-Alghero

"Grazie a questo finanziamento straordinario – afferma Pais – l’Anas potrà appaltare i lavori per il rifacimento completo del manto stradale, ormai vecchio e deteriorato, e posizionare nuovi Jersey a norma di legge. Un intervento necessario per garantire la sicurezza di un tratto stradale ad alta intensità di traffico, che sarà concluso entro la prossima estate con procedure chiuse in tempi record".





Pais ha poi evidenziato come, in passato, la mancanza di fondi per la manutenzione abbia spesso portato a un degrado irreversibile delle infrastrutture viarie. "Questo finanziamento è stato voluto espressamente dal Ministro Salvini e si inserisce in un piano più ampio che comprende anche l’ultimazione della Sassari-Olbia e l’avvio dei lavori per il completamento dell’ultimo tratto della 4 corsie Sassari-Alghero". Infine, un plauso alla struttura dell’Anas regionale, con particolare riferimento alla sede del Nord Sardegna. "Negli ultimi anni – conclude Pais – l’Anas ha dato un impulso significativo ai lavori sugli assi viari, gestendo interventi per centinaia di milioni di euro con efficienza e professionalità. Questo ulteriore passo rappresenta un contributo fondamentale per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle nostre strade."

Un importante finanziamento di 18 milioni di euro è stato stanziato dal Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, per il rifacimento integrale del manto stradale della 4 corsie Sassari-Alghero e della bretella di Rudas. L’annuncio arriva da Michele Pais, dirigente della Lega, capogruppo in consiglio comunale di Alghero ed ex Presidente del Consiglio regionale, che ha sottolineato l’urgenza e la portata dell’intervento.