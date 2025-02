Alghero: Forza Italia e Pais critici sul bilancio approvato dalla giunta Cacciotto

Tra le mancanze denunciate, l’assenza di un Ufficio di programmazione con l’Università per captare risorse europee, la mancanza di progetti cantierabili da candidare ai bandi, e nessuna misura concreta per valorizzare i talenti artistici locali o affrontare l’emergenza abitativa. “Forza Italia ha anche presentato un emendamento per rendere fruibile la piscina coperta, bocciato dalla maggioranza,” sottolineano i consiglieri, che considerano il bilancio una mera formalità per rispettare le scadenze di legge. "Non c’è visione di città, né per i giovani, né per gli anziani, né per le imprese. È il risultato della frammentazione politica della maggioranza Cacciotto, incapace di proporre un’idea chiara per il futuro di Alghero," concludono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.





Anche Michele Pais, consigliere della Lega, ha espresso un giudizio critico. “Deludente sotto ogni punto di vista,” ha dichiarato, aggiungendo: “Non c’è un’azione concreta che differenzi la Giunta Cacciotto dalle precedenti. Nessuna iniziativa per il turismo, per lo sport, per i giovani o gli anziani. Nessuna strategia per il porto, l’aeroporto o le politiche abitative.” Pais ha poi puntato il dito contro l’aumento delle tasse. “È la solita politica della sinistra: mettere le mani nelle tasche dei cittadini per sostenere la macchina amministrativa.” Tuttavia, il consigliere ha deciso di non votare contro, definendo la sua astensione un segnale di apertura costruttiva: “Siamo ancora in fase di rodaggio. Ma questa è la prima e ultima volta che concederò il beneficio del dubbio.” Le dichiarazioni di Pais e di Forza Italia lasciano presagire un’opposizione determinata nei confronti della Giunta Cacciotto, con la promessa di vigilare sulle prossime mosse amministrative per evitare che il bilancio resti una semplice operazione numerica senza visione.

Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato il bilancio di previsione, ma non senza polemiche. Forza Italia ha votato contro, definendo il documento "un affastellamento di numeri privi di una visione strategica", mentre Michele Pais (Lega) ha deciso di non partecipare alla votazione, pur criticando duramente il provvedimento, da lui definito "ragionieristico e senz’anima". Secondo il gruppo di Forza Italia, composto da Marco Tedde, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Nina Ansini, il bilancio è stato costruito senza progettualità né spunti politici. “È un documento sterile, privo di strategie per lo sviluppo di Alghero nei prossimi anni e incapace di affrontare temi cruciali per la città e le nuove generazioni,” affermano in una nota congiunta.