Alghero: primo bilancio Cacciotto approvato, il confronto in aula si chiude con 15 voti a favore - Voto contrario del gruppo di Forza Italia





Il dibattito si è articolato in due giornate, dando modo a tutti i consiglieri di intervenire e prendere posizione. Mimmo Pirisi, presidente del consiglio comunale, ha spiegato: “Dopo un mese di esercizio provvisorio, il comune di Alghero ha un bilancio approvato. Il primo bilancio della giunta Cacciotto viene approvato con 15 voti favorevoli e 4 contrari, dopo un’ampia discussione distribuita in due giornate, che ha visto quasi tutti i consiglieri sviluppare più di un intervento nel merito del bilancio, finalmente in un clima tranquillo, sereno e pacato, dopo le ultime uscite sulla stampa fuori dalle righe.” Il dato politico è chiaro: la maggioranza tiene e incassa i numeri necessari. Anche una parte dell’opposizione ha evitato il voto contrario, segnale che il bilancio, pur tra critiche e riserve, ha trovato margini di condivisione.

Il consiglio comunale di Alghero ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 con 15 voti favorevoli e 4 contrari, il gruppo di Forza Italia. Dopo un mese di esercizio provvisorio, la giunta guidata da Raimondo Cacciotto incassa così il primo importante risultato amministrativo del suo mandato. Enrico Daga, assessore alle finanze e al bilancio, ha evidenziato il lavoro svolto in queste settimane: “Oggi è stato approvato il primo bilancio di previsione della giunta Cacciotto. Sono particolarmente soddisfatto per il costruttivo dibattito affrontato da tutta l’assemblea, alla quale ho avuto modo di relazionare insieme al sindaco la filosofia politica sottostante a questo importante atto amministrativo. Si tratta del documento principe su cui si fonda l’azione amministrativa dell’ente, che ha comportato nella sua gestazione un importante sforzo degli uffici e dei dirigenti. Con il bilancio approvato, la nostra attività si renderà ancora più incisiva. Un ringraziamento particolare va al dottor Nurra, dirigente dei servizi finanziari, e ai suoi collaboratori.”