Politica Alghero: la ferma condanna del presidente del consiglio Pirisi agli attacchi personali contro Daga da parte di Fratelli d'Italia

Non si placano le polemiche ad Alghero dopo le pesanti dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia, Alessandro Cocco, che ha definito l’assessore Enrico Daga “inaffidabile” e dotato di una “faccia tosta” nel prendersi meriti su opere pubbliche avviate dal centrodestra, come Caval Marì e il Forte della Maddalena. Cocco ha rincarato la dose: “Daga ancora cercava di capire la differenza tra una delibera e una determina”. Ha poi sottolineato il doppio fallimento elettorale dell’assessore con la frase provocatoria: “Anni fa qualcuno avrebbe chiesto: comprereste un’auto usata da Daga?”. A questa serie di attacchi si è aggiunto il post del Circolo Fratelli d’Italia di Alghero, corredato da una grafica irriverente che ha ulteriormente inasprito la situazione. A reagire è stato Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio Comunale, che ha preso una ferma posizione contro l’episodio: “Questo non è il modo di far politica, questa non è satira, non è ironia. Questo metodo allontana sempre di più la gente dalla politica. Chi amministra può e deve poter essere contestato sugli atti che propone, ma senza mai scadere nel personale. Mi dispiace, mi sento lontano anni luce da questo modo di confrontarsi e spero con il cuore lo sia anche l'intero Consiglio Comunale. Mi auguro per la politica, per un confronto serio e produttivo all'interno e fuori dalle istituzioni, che immagini di questo genere non vengano più riproposte, da qualsiasi parte esse arrivino. Massima solidarietà a chi la subisce e forte presa di distanza da chi la propone.”