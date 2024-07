Alghero: Tariffe Tari in consiglio - Dichiarazioni del sindaco Cacciotto

La mancata approvazione delle tariffe durante la precedente consiliatura, ha portato il neo eletto Consiglio alla definizione delle stesse con carattere di urgenza, riuscendo a evitare un buco di bilancio di oltre un milione di euro e un conseguente incremento delle tariffe per il 2025, che avrebbe inciso in maniera considerevole sui contribuenti. “Se negli ultimi anni il PEF e le tariffe sono aumentati in maniera considerevole”, spiega il Sindaco Cacciotto durante il suo intervento in aula, “è evidente che anche quest’anno non potevano che incrementare per via della base di calcolo già alta in partenza. Non amo guardare indietro dallo specchietto retrovisore, ciò che è chiaro è che bisogna definire il nuovo appalto di gara per la nettezza urbana al dettaglio e in tempi rapidi, dal momento che il servizio è già stato prorogato fino al 31 dicembre”.





La determinazione del nuovo scenario della nettezza urbana ha come obiettivo l’introduzione del principio del calcolo della tariffa puntuale. In questo modo i cittadini potranno pagare anche in proporzione ai rifiuti prodotti e alla puntualità con cui viene svolta la raccolta differenziata e, allo stesso tempo, godere di un servizio di maggiore qualità e di una città decorosa e pulita.

Questa mattina si è svolto il primo Consiglio Comunale dopo quello di insediamento del 6 luglio. Con 14 voti favorevoli e uno contrario, la maggioranza ha approvato le tariffe TARI sulla base del Piano Economico Finanziario votato il 4 giugno dal Consiglio Comunale uscente.