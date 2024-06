Marco Tedde e la triste commedia degli spot Elettorali - attribuirsi meriti per lavori non suoi





Lavori finanziati con oltre 2 milioni di fondi comunali che hanno consentito di avviare asfalti cha hanno interessato via Vittorio Emanuele, l’ingresso di Alghero da Galboneddu al Carmine, via Don Minzoni e tanti altri in molte vie cittadine. Così come gli abbiamo provato a spiegare invano, che anche per la posidonia le azioni sono già in corso e altre programmate. Tutte attività frutto di questa amministrazione. Tra oggi e domani gli consigliamo di fare un altro dei suoi video in qualche parco dove si stanno posizionando i giochi, così ci potrà dire che anche questo è merito suo o di qualche suo puledro; o magari davanti al cantiere dell’illuminazione della strada per l’aeroporto, provando a dire che anche quella è opera dei suoi straordinari poteri.





E davvero manca del senso del ridicolo Marco Tedde che, convito di essere il sindaco che non sarà , tenta, con surreali spot elettorali, di attribuirsi meriti per attività che proprio il suo partito ha ostacolato mettendo sistematicamente i bastoni fra le ruote all’amministrazione. Gruppo Noi RiformiAmo Alghero

In questi ultimi giorni assistiamo ad un tristissimo tentativo da parte del candidato della destra Marco Tedde di appuntarsi delle medaglie sulle cose che concretamente si stanno facendo in città, attraverso degli improbabili video spot elettorali talmente falsi da far invidia a Vanna Marchi. Si tratta di attività programmate da diversi mesi grazie all’operatività della macchina amministrativa, che guarda caso coincidono proprio con il periodo da quando sono stati cacciati gli assessori di Forza Italia dalla giunta.