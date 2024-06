Cacciotto incontra la Presidente Todde ad Alghero

Ci siamo poi soffermati su alcune considerazioni in relazione ad alcune criticità di Alghero e infine mi ha rinnovato il suo sostegno per l'impegno in questo ultimo tratto di campagna elettorale". Il candidato sindaco e la Presidente si sono incontrati davanti allo stand di Casa Sardegna. "Alghero ha bisogno di un cambiamento - ha sottolineato Todde - e sono convinta che Cacciotto rappresenti la voglia di trasformare in maniera seria e concreta, per questo lo sostengo". Dopo alcune foto insieme, si sono salutati per lasciare la Presidente ai suoi impegni istituzionali. "L'incoraggiamento da parte della Governatrice, che ha concluso solo pochi mesi fa la sua campagna elettorale per il Campo largo - commenta Cacciotto al termine dell'incontro - rappresenta un ulteriore motivo di entusiasmo, convinto sempre di più che quando c'è un progetto valido attorno al quale ritrovarsi con compagni di viaggio che lo condividono, la meta è più vicina".

Raimondo Cacciotto, candidato sindaco della coalizione 'Progetto Alghero' (Campo largo e forze civiche centriste) ha incontrato questa mattina la Presidente della Regione Alessandra Todde, nella città catalana, per una visita istituzionale in occasione del Rally Italia Sardegna. "Con immenso piacere sono andato a salutare la Presidente Todde al suo arrivo ad Alghero in occasione del Rally - racconta Cacciotto - abbiamo parlato della capacità della nostra città di attrarre e ospitare grandi eventi, come quello di livello mondiale che si sta svolgendo in questi giorni, con l'impegno di valorizzare sempre di più questa caratteristica.