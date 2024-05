Europee 8-9 giugno: Pietro Bartolo, candidato PD nel collegio Isole, da domani in Sardegna

Domenica 2 giugno Bartolo sarà ad Alghero insieme al candidato sindaco Raimondo Cacciotto per una conferenza stampa congiunta e aperta al pubblico dal titolo “Le isole del Mediterraneo per la pace e i diritti”, organizzata dalle 11 nella sede elettorale di via XX Settembre 140. Una visita alla fondazione Domus de Luna, da sempre impegnata in favore degli ultimi, è la tappa in programma la mattina di lunedì 3 giugno. Nel pomeriggio Bartolo sarà invece a Iglesias, al teatro Electra, per partecipare all’incontro “L’Europa che vogliamo”, in dialogo con il sindaco Mauro Usai. Parteciperà anche la candidata Angela Quaquero. Sanità, giovani, lavoro, ambiente, Mediterraneo, pace. Sono questi i temi al centro dell’agenda politica di Pietro Bartolo che dal 2019 ha già ricoperto il ruolo di eurodeputato. In Europa il candidato ha portato l’attenzione sui temi della migrazione e dell’asilo. Questioni da lui affrontate durante i trent’anni trascorsi come medico di Lampedusa, dove ha raccolto le storie di migliaia di migranti arrivati sull’Isola. Ufficio stampa

Cagliari, 31 maggio 2024. Pietro Bartolo, eurodeputato uscente e candidato con il Pd alle Europee dell’8 e 9 giugno per il collegio Isole torna in Sardegna. Il medico di Lampedusa sarà nell’isola a partire da domani, sabato 1 giugno, per un tour che lo vedrà impegnato sino a lunedì 3 giugno. Domani la prima tappa è a Villaputzu dove dalle 10,30 alle 12,30, nella Sala Polifunzionale del Comune, il candidato incontrerà i sostenitori del Sarrabus- Gerrei.