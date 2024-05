Unione e rinnovamento: Il PD si mobilita ad Alghero per le elezioni comunali

Inoltre, importanti rappresentanti istituzionali come la consigliera regionale Carla Fundoni, il consigliere regionale Antonio Spano e il deputato Silvio Lai interverranno per sostenere la candidatura a sindaco di Raimondo Cacciotto. Il vicepresidente della Regione Sardegna, Giuseppe Meloni, enfatizzerà l'impegno del partito verso la città e la regione. Questo incontro si prefigura come un momento cruciale per consolidare il sostegno e delineare le priorità del partito, puntando a un rinnovamento politico e sociale per Alghero e oltre.

Il Partito Democratico si raduna ad Alghero per la presentazione della sua lista in vista delle elezioni comunali. Un evento chiave si terrà venerdì 31 maggio, alle 17:00, nella sede di Via Mazzini 99, che vedrà la partecipazione di figure prominenti del partito a livello locale e nazionale. Tra gli oratori, il segretario Enrico Daga aprirà la manifestazione, seguito da Angela Quaquero, candidata alle elezioni europee, e membri influenti della segreteria provinciale e regionale del PD come Alba Canu e Massimo Pintus.