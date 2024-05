Conte: "Cancellare il Disastro sull'Eolico in Sardegna"

L'ex premier ha elogiato l'attuale amministrazione regionale guidata da Alessandra Todde per i suoi sforzi nella transizione energetica. "Ora la nuova amministrazione Todde sta lavorando a un piano in modo da perseguire una transizione ecologica assolutamente necessaria, quindi con investimenti in fonti rinnovabili, ma parlando con i cittadini, con i territori - ha aggiunto - rispettando il paesaggio e le risorse naturali di questa terra". Durante il suo discorso, Conte ha affrontato anche il tema delle politiche europee, criticando le attuali tendenze verso l'austerità. "Con il voto alle europee abbiamo bisogno di contrastare le logiche dell'austerità che stanno ritornando nel patto di stabilità", ha affermato. Per Conte, è fondamentale rendere l'Europa più competitiva proteggendo il tessuto produttivo europeo. Conte ha poi commentato il recente raid aereo di Israele in una tendopoli di Rafah, dove sono rimasti uccisi almeno 40 civili, inclusi donne e bambini.





"Abbiamo denunciato da mesi l'azione di Netanyahu contraria al diritto internazionale", ha dichiarato Conte, definendo l'azione "assolutamente sproporzionata". L'ex premier ha criticato duramente il governo italiano per la sua inattività: "Abbiamo chiesto al nostro governo di darsi da fare per creare pressione, ma invano, non abbiamo ottenuto nulla, solo astensioni in sede Onu". Infine, Conte ha ribadito la posizione del M5S sulla guerra in Ucraina, durante l'evento 'L'Italia che conta' a Cagliari. Davanti a un pubblico di oltre 600 persone, ha espresso la sua preoccupazione per l'escalation del conflitto. "Ci hanno detto che la guerra era la strategia inevitabile, noi siamo stati dileggiati e hanno tentato di dividerci e di buttarci via dal sistema politico, ma abbiamo assunto da subito una posizione chiara e ci continuiamo a battere per dire no a più armi, no a questa escalation militare, no a questo conflitto dagli esiti imprevedibili", ha dichiarato tra applausi e consensi. Conte ha inoltre criticato il governo Meloni per la sua risposta al raid israeliano. "Mi vergogno di essere rappresentato da un governo che davanti a questa pagina atroce della storia si gira dall'altra parte," ha detto, puntando il dito contro la premier Giorgia Meloni. Con queste forti dichiarazioni, Giuseppe Conte continua a posizionarsi come una voce critica e determinata sulla scena politica italiana, mentre il M5S si prepara per le imminenti elezioni europee.

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, non usa mezzi termini durante il suo tour elettorale in Sardegna. A Sassari, ha esortato a cancellare il "disastro" fatto negli anni passati con l'installazione degli impianti eolici nell'isola, definendo l'assenza di un piano regionale una grave mancanza. "Non c'è stato negli anni passati un piano regionale, adesso bisogna cancellare il disastro fatto e lavorare per un piano di programmazione serio", ha dichiarato Conte.