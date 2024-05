UDC-Patto per Alghero presentano i candidati

La lista ha lavorato al programma e porta avanti incontri periodici con i cittadini al fine di contribuire ad un reale rinnovamento della città. Dallo sport al decoro, dalla sanità alle infrastrutture necessarie ad implementare il turismo nei mesi spalla, dalla progettazione europea alla sicurezza. Questi alcuni dei temi che la lista porta avanti con convinzione. Ecco i 24 candidati che saranno presenti domani sera: Rodolfo Valentino, Nina Ansini, Davide Arus, Eva Maria Bianchi, Gerolamo Biosa, Anna Rita Catardi, Giovanni Antonio Cecconello, Giuseppe Cossu, Marina Crabuzza, Carlo Delrio, Bruno Frigau, Alessandro Magrini, Rafaela Mariuzzo, Angelo Martinez, Emanuela Muglia, Mauro Murgia, Antonello Muroni, Bruno Pais, Antonio Giovanni Piras, Maria Vittoria Porcu, Lelle Salvatore, Giada Spada, Umberto Troisi, Gianfranco La Cognata

La lista Udc-Patto per Alghero si presenterà alla stampa domani martedì 28 maggio alle ore 20 da Tipico, locale in piazza Pino Piras. I 24 candidati, che per primi hanno depositato la lista, sono rappresentativi del mondo delle istituzioni, delle imprese, delle professioni e della gioventù, donne e uomini che vogliono dare un segnale importante alla comunità: “Ci siamo e ci mettiamo a disposizione per il territorio e a Sostegno del candidato Sindaco Marco Tedde.