Fratelli d'Italia sferza Alghero: basta con le ambiguità politiche

L'inerzia del sindaco, che ha preferito mantenere lo status quo giustificandosi con "l’esigenza della operatività amministrativa" a pochi giorni dalla fine del mandato, è vista come un tentativo goffo e insostenibile di nascondere la verità. Fratelli d’Italia non ci sta e ribadisce che chi ha cambiato campo avrebbe dovuto dimettersi immediatamente dagli incarichi ottenuti grazie all’adesione originaria all’altra parte politica. "Ma ciò, come ben sappiamo, non è avvenuto," aggiunge amaramente Di Gangi.





Le critiche di "Noi Riformiamo Alghero" non fanno altro che confermare la necessità di un intervento deciso. Come sottolinea Fratelli d’Italia, "le vicende e le tensioni personali, per chi fa seriamente politica, non possono e non devono mai intaccare e mettere in discussione l’appartenenza, i valori, i principi e gli obiettivi politici comuni."





Qui non si parla di beghe personali, ma di rispetto per gli elettori e di coerenza politica. Fratelli d’Italia, infatti, si pone come l’unico baluardo di chiarezza e lealtà nella politica algherese. Il partito ribadisce il suo impegno a portare avanti il progetto politico della coalizione di centro destra, liberale, civica e sardista con trasparenza e determinazione, sostenendo il candidato a sindaco Marco Tedde. "Si tranquillizzino, so molto bene quello che faccio, sempre in piena libertà e coscienza e, personalmente, non mi sono mai sottratto alle mie responsabilità e, certamente non lo farò neanche ora in una fase così importante per il futuro della nostra Alghero," conclude Di Gangi con fermezza.





Fratelli d’Italia ha detto basta alle ambiguità e ha messo sul tavolo una richiesta di chiarezza che non può più essere ignorata. Per Alghero è tempo di scegliere da che parte stare, e Fratelli d’Italia ha già fatto la sua scelta, con coerenza e rispetto per gli elettori.

Il direttivo algherese di Fratelli d’Italia ha preso una posizione netta e intransigente contro l’ipocrisia politica dilagante in città. Con una nota dura e decisa, il partito replica al comunicato di "Noi Riformiamo Alghero", mettendo a nudo l’incoerenza e la mancanza di rispetto verso gli elettori da parte di chi passa disinvoltamente da una coalizione all’altra. Non usa mezzi termini il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Di Gangi, che, insieme alla coordinatrice provinciale Barbara Polo, ha dichiarato senza giri di parole: "È un sintomo inequivocabile della mancanza di rispetto della volontà dei propri elettori e concittadini la disinvoltura con cui si passa dall’essere assessori nella Giunta Comunale di una coalizione di centro destra, sardista e civica a quella opposta e totalmente alternativa, quella del cosiddetto 'campo largo', slabbrato, che ricomprende il variegato mondo della sinistra." Non è tollerabile, prosegue Di Gangi, questa ambiguità politica che crea solo confusione e disorientamento tra i cittadini. È per questo che Fratelli d’Italia ha richiesto al sindaco Conoci un chiarimento definitivo. La richiesta è semplice e diretta: o si rimuovono gli assessori che hanno tradito la fiducia iniziale schierandosi con la parte avversa, o si fa chiarezza una volta per tutte sulla vera natura politica di questa amministrazione.