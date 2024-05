Sanità e servizi sociali, l’impegno di Laura Giorico

In particolare, vorrei focalizzarmi sul tema della prevenzione e della riabilitazione, un campo a cui ho dedicato gran parte della mia vita professionale. È mia intenzione proporre la costituzione di una struttura ospedaliera dedicata alla riabilitazione presso l’ospedale Marino di Alghero. Questa struttura si occuperà di vari aspetti della riabilitazione, tra cui la riabilitazione visiva per ipovedenti e ciechi, il trattamento delle alterazioni posturali come la scoliosi, e il supporto per disturbi cognitivi e disgrafia. Inoltre, saranno trattate le alterazioni e il coordinamento occhio-mano, le capacità visuoposturali e la terapia neuropsicomotoria dell’età evolutiva. La struttura offrirà anche riabilitazione post-traumatica e neurologica, e sfrutterà le potenzialità della talassoterapia.





Per garantire un servizio di eccellenza, la struttura sarà dotata di un team multidisciplinare composto da medici oculisti, ortottisti, fisiatri, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, tiflologi e personale paramedico. Queste attività mediche, oltre a rispondere alle necessità dei cittadini, rappresenteranno un eccellente volano per promuovere Alghero come meta del cosiddetto "Turismo Sanitario". La nostra città, con la sue bellezze naturali e le sue risorse, può diventare un punto di riferimento per chi cerca cure mediche di alta qualità in un contesto piacevole e rilassante.

In questa campagna elettorale che mi vede coinvolta nella coalizione a sostegno di Marco Tedde sindaco, la mia attenzione è focalizzata principalmente su sanità e servizi sociali. Due settori, di fondamentale importanza per i cittadini, che oggi soffrono di gravi carenze strutturali e necessitano di interventi urgenti e mirati.