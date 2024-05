Fratelli d’Italia: Il PalaTenda ad Alghero, un'opportunità per lo sport, la cultura e il turismo





È nostro intento colmare una carenza di cui Alghero soffre nell’organizzazione di eventi in generale. Il PalaTenda di Alghero potrebbe servire inoltre alle necessità delle comunità adiacenti, considerata la proverbiale accoglienza che, da sempre, contraddistingue Alghero, oltre ospitare eventi fieristici internazionali. Il PalaTenda andrebbe a rappresentare un’opportunità per le esigenze dell’intero territorio del nord ovest della Sardegna. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di inaugurare un’opera utile, moderna, al servizio dei cittadini. Detto questo, considerato che Orizzonte Comune mette in risalto il problema del decoro urbano, aggiungiamo che siamo perfettamente d’accordo con loro.





Il decoro della città lascia proprio a desiderare ed è urgente porre rimedio. Forse però è sfuggito, ai “compagni” di Orizzonte Comune, che l’assessore di riferimento è attualmente candidato nella loro coalizione; pertanto, indirizzino le loro considerazioni direttamente all’interessato. È il suo gruppo che, da qualche tempo a questa parte, governa in maniera inadeguata questo delicato settore della città di Alghero. La nostra coalizione, formata da persone serie che bene hanno a mente le problematiche che affliggono la città, è pronta a governare e risolvere tutte le criticità ricordate, come appunto l'emergenza abitativa, la sanità algherese e i trasporti.





Il coordinatore cittadino Marco Di Gangi

A nome di Fratelli d’Italia ringrazio Orizzonte Comune per darci continuamente spunti, così da spiegare meglio agli algheresi quelle che potrebbero essere le straordinarie opportunità di un PalaTenda, una struttura importante che, nell’attesa sia realizzato un vero e proprio Palazzetto dello Sport, una struttura polivalente che potrà dare respiro a tutto il mondo dell’associazionismo sportivo e culturale, oltre ospitare grandi eventi in grado di attrarre flussi turistici. Un impianto del genere potrà sicuramente essere al servizio delle tante realtà sportive e culturali impegnate sul territorio, e soprattutto attrarre flussi turistici nei mesi di spalla così da creare economia e posti di lavoro.Fratelli d’Italia Alghero