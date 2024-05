8^ Giunta regionale: le delibere adottate

Lavoro

Desiré Manca ha guidato l'approvazione del Piano attuativo regionale (PAR) per implementare il programma GOL, finanziato dal PNRR. Inoltre, sono stati approvati sussidi al reddito e iniziative per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità.





Pubblica Istruzione e Cultura

Ilaria Portas ha proposto finanziamenti per cori e bande musicali e per le federazioni di associazioni. È stata incrementata l'allocazione di risorse per le attività sportive giovanili e le borse di studio, e sono stati erogati contributi per i trasporti scolastici e i libri di testo. Un progetto su giovani e ecosistemi ha ricevuto un sostegno specifico.





Sanità

Armando Bartolazzi ha ottenuto l'approvazione per la gestione delle risorse sanitarie del 2024 e l'introduzione di nuove prassi diagnostiche e vaccinazioni per contrastare varie malattie animali e umane, compresa l'adozione di test prenatali non invasivi.





Programmazione e Bilancio

Giuseppe Meloni ha guidato approvazioni per la rimodulazione dei progetti di sviluppo territoriale e variazioni di bilancio, inclusi aiuti alle imprese e approvazione del bilancio di Agenzia Sardegna Ricerche.





Enti Locali

Francesco Spanedda ha focalizzato sul miglioramento infrastrutturale per il trasporto pubblico e sul supporto agli enti locali, inclusa l'assegnazione di risorse per lo sviluppo montano e il supporto a una associazione di aiuto sociale.





Ambiente

Rosanna Laconi ha approvato misure per il monitoraggio ambientale e la risposta a calamità naturali, incluso il finanziamento di sistemi di monitoraggio avanzati e la partecipazione a programmi internazionali per la sicurezza costiera.





Agricoltura

Gian Franco Satta ha ottenuto l'approvazione per aiuti agli allevatori e per il recupero di terre civiche, oltre a misure compensative per danni da fauna selvatica.





Lavori Pubblici

Antonio Piu ha conseguito l'approvazione per investimenti significativi nel patrimonio abitativo regionale e nella pianificazione dei lavori pubblici per il triennio a venire.





Industria

Emanuele Cani, insieme a Giuseppe Meloni, ha ottenuto il supporto per la partecipazione della Regione all'Expo 2025 a Osaka, evidenziando l'importanza di questa vetrina internazionale per il rafforzamento del sistema paese.





Queste deliberazioni mostrano un impegno ampio e multifacettato da parte della Giunta regionale per promuovere sviluppo e benessere attraverso un'ampia gamma di politiche e iniziative.