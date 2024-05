Alghero: "Noi RiformiAmo Alghero" inizia una nuova avventura coraggiosa con Raimondo Cacciotto sindaco

Il messaggio è chiaro: basta con il passato, chiunque esso sia stato. L'obiettivo è guardare avanti, senza voltarsi indietro, superando un approccio alla città che ha portato ad una Alghero lacerata e bisognosa di rilancio. Questa determinazione è stata il fulcro della presentazione della lista, avvenuta questo pomeriggio, dove diversi interventi hanno sottolineato l'importanza di un cambio di rotta.





Francesco Marinaro, leader centrista e civico, ha ribadito la necessità di riformare la città con nuove idee e approcci innovativi. Il candidato Gianni Martinelli ha enfatizzato l'urgenza di affrontare i problemi che affliggono Alghero, come la crisi abitativa e la mancanza di lavoro, con soluzioni concrete e pragmatiche. Raimondo Cacciotto, candidato a sindaco, ha dichiarato che la lista "Noi RiformiAmo Alghero" intende governare con responsabilità e visione, mirando a un rilancio complessivo della città.





"È il momento di governare al meglio la nostra città, di unire le forze e di lavorare insieme per un futuro migliore", ha affermato Cacciotto, aggiungendo che la squadra è pronta a mettere in campo tutte le competenze e l'entusiasmo necessari per raggiungere questi obiettivi. La nuova sede rappresenta simbolicamente questo nuovo inizio, un luogo da cui partire per costruire una Alghero più forte, inclusiva e prospera. Con una squadra motivata e un programma chiaro, "Noi RiformiAmo Alghero" si propone di essere la forza trainante per un cambiamento positivo, con Raimondo Cacciotto alla guida.

ALGHERO – Una nuova sede, per una nuova avventura. È con questo spirito che i candidati della lista "Noi RiformiAmo Alghero" si presentano agli elettori, pronti a voltare pagina e guardare al futuro. Tra i giovani e i meno giovani, sia i già consiglieri che i nuovi candidati, tutti concordano sulla necessità di lasciare il passato alle spalle e affrontare con determinazione le sfide che attendono la città.