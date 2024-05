Politica Sardegna, Pais (Lega): in arrivo 13 mln per nuovi treni dal Mit di Matteo Salvini

“In arrivo 13 milioni di euro per la nostra Sardegna. Si tratta di investimenti messi a disposizione dal Mit, guidato da Matteo Salvini, per nuovi treni ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Un’ottima notizia per i sardi, che da anni attendevano il potenziamento dei trasporti ferroviari, con mezzi moderni e veramente rispettosi dell’ambiente. Avanti così, con meno ideologia e più concretezza”. Così Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna.