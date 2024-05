Alghero, Caria e Peru: Dal Campo larghissimo menzogne e insussistenza di argomentazioni

Una triste campagna elettorale, dicevamo, nella quale l’unico argomento di discussione pare debba essere l’età anagrafica dei due candidati a sindaco, sminuendo così la storia, capacità, motivazioni, ideali, passioni delle 24 candidate e candidati che siederanno in Consiglio Comunale. Probabilmente, lo scopo è proprio questo: distrarre l’elettorato dai propri candidati, dall’inconsistenza di programmi elettorali posticci, precari, labili come i post-it di cui sono formati. Prendiamo, infatti, atto che sono state necessarie tre repliche scomposte, per non dare alcuna risposta ai quesiti che, facendoci portavoce degli elettori di centrodestra “traditi”, abbiano voluto loro sottoporre Ricorrere alle menzogne, a sconclusionati e fuorvianti giudizi personali, da parte di sedicenti “consiglieri del popolo” conferma l'insussistenza di argomentazioni e nondimeno, la scarsa considerazione che gli assessori e consiglieri fuoriusciti, solo a parole, dal cdx, ma ancora saldamente ancorati alle proprie poltrone ottenute, vale la pena ricordarglielo, grazie proprio alla vittoria del centro destra sardista e autonomista contro le sinistre e i grillini con cui oggi, folgorati sulla strada di Damasco, condividono valori e ideali, hanno dei loro (ex) elettori.





Noi intendiamo proseguire questa campagna elettorale con la forza delle nostre candidate e candidati, molti già virtuosi amministratori cittadini, altri provenienti dal mondo imprenditoriale, delle professioni, dei mestieri, dell’Università, ma tutti e tutte desiderosi di mettersi a disposizione per il bene comune, accanto ad una guida autorevole, Marco Tedde, sulle cui capacità amministrative nessuno può, se animato da onestà intellettuale, avanzare riserva alcuna così come testimoniato anche dai vertici nazionali di Forza Italia, nel quale il nostro candidato a sindaco siede accanto al coordinatore On. Antonio Tajani. Nei prossimi giorni proseguiremo ad incontrare le nostre concittadine e concittadini per spiegare le ragioni del voto a sostegno delle nostre liste mentre altri continueranno ad affannarsi sui natali di Tizio e Caio, appuntandosi medaglie di cartone su risultati non propri, cercando, invano, di colmare un vuoto politico sempre più imbarazzante con “post programmatici” esibiti alla leader PD. Parleremo di un percorso comune con i nostri alleati verso un’Alghero che vuole traguardare ambiti temporali ambiziosi e non, semplicemente, “vivere alla giornata”. Lasciamo, pertanto, le alchimie, i “laboratori”, i piccoli chimici ad altri, preferendo il pragmatismo che si fonda su solide basi amministrative imperniate sulla figura di Marco Tedde e che si dirige verso obbiettivi concreti, reali, portati avanti da una squadra coesa, compatta e collaudata.

Assistiamo in questi giorni alla triste rappresentazione di una campagna elettorale farsa, portata avanti dal cosiddetto campo larghissimo (così largo che taluni e talune, forse in un sussulto di orgoglio ed amor proprio, fanno fatica a vedersi e incontrarsi, al pari di tessere di un “pasol” sbagliato, sic!), sulla natura, le origini e le finalità del quale abbiamo speso già il nostro pensiero, invero condiviso da gran parte degli algheresi. Campo larghissimo interpretato da quelli che “mai con quelli di Bibbiano” e quelli del “uno vale uno è una stronzata galattica” per arrivare ai destri di Orizzonte Comune e agli ex Riformatori arrivati dal centrodestra. Inizia così la nota stampa dei due candidati nella lista di Forza Italia, Giovanna Caria e Antonello Peru.