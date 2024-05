Presentata la lista di Fratelli d'Italia per Alghero - Tedde: "La coalizione avversaria è un minestrone disgustoso"

Di Gangi ha introdotto il progetto del partito: "Sosteniamo un progetto che parte da un lavoro fatto nel 2019, aggiornato, in linea con i tempi per guardare verso il futuro, una visione che ci proietti nell'Alghero del futuro."





Francesca Masala ha espresso il suo orgoglio per essere presente: "Sono onorata di essere qui, consigliera per il nordovest della Sardegna ma sono cittadina algherese. Liste che rappresentano i nostri ideali, competenze e passioni. Abbiamo dei rappresentanti che hanno già fatto bene anche in questa amministrazione. Bisogna fare di tutto per far vincere Marco Tedde, il suo programma ha una visione ampia per Alghero. Bisogna anche ricordarsi delle elezioni europee, ci deve essere una voce anche in Europa, noi sosteniamo Meloni e Deidda-Sasso, con un simpatico slogan ideato dai nostri giovani "lanciamo un Sasso in Europa."





Monica Pulina ha ricordato il suo ingresso in consiglio comunale e l'importanza dei giovani nel partito: "Non dimentico la prima volta in consiglio comunale, è un onore rappresentare la città, Fratelli d'Italia è l'unico partito che rappresenta la destra in città, abbiamo già fatto bene con l'amministrazione del 2019, dobbiamo dare continuità. Una menzione ai nostri giovani, il più giovane Walter Noli di 19 anni e Alessio Auriemma che hanno passione e tanto già fanno per il partito."





Il candidato sindaco Marco Tedde ha preso la parola per illustrare il programma elettorale: "Il programma non è il mio programma, ma della coalizione, un programma scritto in mesi di lavoro, quando i nostri lavoravano per il programma dall'altra parte litigavano dalla mattina alla sera, facevano comunicati stampa e finte presentazioni e noi in silenzio lavoravamo per la città. Loro hanno prodotto una coalizione che è un minestrone disgustoso che passa da quelli di 'mai con quelli di Bibbiano' per arrivare poi a quelli che dicevano 'uno uguale uno è una grande coglionata'. Questa è la coalizione che dovremmo affrontare, con un partito Orizzonte Comune che è composto da fuoriusciti di Buona Destra ma secondo voi cosa potrebbero mai fare tutti insieme? Se dovessimo essere all'opposizione ci divertiremo tantissimo come ci divertimmo durante l'amministrazione Lubrano. Avete letto il loro programma? Fa ridere. Affrontano il tema dell'agro in una riga e il turismo in pochissime righe e con frasi scontate senza contenuto. Ci sono capitoli del programma che affrontano competenze che non sono nemmeno di competenza comunale ma regionale. Bisogna fare un'operazione di verità. La città dovrà avere una nuova classe dirigente, largo ai giovani. Sono contento che nelle nostre liste ci siano tanti giovani. Dobbiamo risolvere il problema della debolezza della classe dirigente del nord Sardegna. Dobbiamo fare massa critica istituendo una commissione, un ufficio tale da potersi confrontare alla pari con la classe dirigente cagliaritana. Dobbiamo competere ad armi pari."





Con queste parole del candidato a sindaco Marco Tedde, Fratelli d'Italia si presenta alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno con l'ambizione di portare avanti un progetto che non solo guarda al futuro, ma che vuole anche risolvere le problematiche attuali con una visione integrata e inclusiva, puntando su una nuova classe dirigente giovane e preparata.

