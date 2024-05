VoceAigiovani mercoledì ad Alghero

Durante l'incontro, Calvia presenterà le sue proposte per migliorare la sicurezza sulle strade e illustrerà il piano per l'installazione di defibrillatori in punti strategici della città. All'evento parteciperanno Matteo Porcu, candidato alle elezioni europee del Movimento 5 Stelle, e Raimondo Cacciotto, candidato a sindaco di Alghero.





La loro presenza sottolinea l'importanza di questi temi e l'impegno del Movimento nel promuovere il cambiamento e nel dare voce ai giovani. L'incontro sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di esperti del settore. Il Movimento 5 Stelle invita tutti i cittadini, in particolare i giovani, a partecipare a questo importante appuntamento per costruire insieme una città più sicura e attenta alle esigenze delle nuove generazioni.

Lorenzo Calvia, candidato consigliere nella lista del Movimento 5 Stelle, invita la cittadinanza all'incontro pubblico "VoceAigiovani", che si terrà mercoledì 22 maggio alle ore 19:00 presso la Sala in via XX settembre 244. L'evento, organizzato da Calvia, sarà un'occasione per dare spazio alle idee dei giovani algheresi, focalizzandosi sulla sicurezza stradale e sul progetto di rendere Alghero una città cardio-protetta.