Alghero in fibrillazione: Divisioni sotto i riflettori - Dov'erano i centristi mentre parlava la Schlein?

Dall'altro lato, Raimondo Cacciotto, figura di spicco del campo largo e dei centristi, ha vissuto il suo battesimo di fuoco ad Alghero, accompagnato dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in tour per sostenere la sua candidatura. Un evento significativo, certo, ma non privo di ombre. L'assenza in blocco dei centristi, quei politici ancora formalmente parte della Giunta Conoci ma ideologicamente già migrati verso Cacciotto, è stata più che un'assenza fisica: è stata un silenzio assordante, una dichiarazione di dissenso nei confronti di un PD che predica l'inclusione ma pratica l'esclusione su temi fondamentali. Schlein ha toccato temi cruciali come sanità, casa, diritti LGBT, diritti delle donne e salario minimo, argomenti che dovrebbero infiammare qualsiasi anima democratica. Eppure, il palco è rimasto orfano dei centristi. Un segnale inequivocabile della distanza ideologica che divide una coalizione apparentemente compatta ma in realtà fragilissima. Derubricare questa assenza a una semplice questione di dissenso politico significherebbe sminuire la portata del problema. Il vero nodo è la capacità di un leader di unire e galvanizzare le masse, un compito che ieri Schlein e Cacciotto hanno fallito.





In contrasto, il centrodestra ha dimostrato una disciplina quasi militare. Sabato, il chiostro di San Francesco è stato il teatro di un'unità di facciata, con i leader nazionali e regionali di Forza Italia, Fratelli d'Italia, PSD’Az e Lega tutti presenti per sostenere Tedde. Un fronte compatto, almeno sulla carta. Michele Cossa, candidato alle europee per i Riformatori, è stato accolto con entusiasmo, ma questa apparente unità nasconde forse fragilità latenti?





La vera domanda è: cosa ci riserva il futuro? Con l'annuncio dell'arrivo di Matteo Renzi e Giuseppe Conte ad Alghero, possiamo aspettarci una ripetizione del medesimo copione? La politica ridotta a spettacolo, con leader che parlano ai soli convertiti, mentre le vere questioni restano irrisolte. È un problema di comunicazione? Sicuramente. Ma è anche, e soprattutto, un problema di adesione e sostegno a un progetto politico che sembri credibile e non un mero calderone di promesse. Questa campagna elettorale sta assumendo toni sempre più accesi, trovando terreno fertile sui social, dove la guerra si combatte anche a colpi di meme e attacchi ai giornali online. Accuse di parzialità volano da tutte le parti, ma chi si sforza di informare viene bollato come fazioso.





La libertà di parola non può essere a corrente alternata: bisogna accettare anche le critiche, perché solo così si può evitare il pericolo del pensiero unico. Alghero, non è una realtà dove tutto passa e il tempo guarisce ogni ferita. Tentare di mettere il silenziatore alla critica è un autogol clamoroso.





Le domande vanno poste, le risposte devono essere date. E lo specchio della verità non mente mai: ciò che riflette è la realtà nuda e cruda, priva di filtri o artifizi.

Alghero ha visto una settimana di fervore politico che ha poco a che vedere con l'ardore genuino e molto con una sfilata di vuote promesse. Sabato, Marco Tedde, candidato sindaco del centrodestra, ha radunato i suoi fedeli nel salone di San Francesco. Una kermesse affollata, un tripudio di applausi preconfezionati e una scenografia studiata per trasmettere forza e unità. Ma quanto di questa rappresentazione teatrale rispecchia la realtà?