Cappellacci: “L’assessore fa chiacchiere da Bar-tolazzi”.

“Un atteggiamento che brilla per approssimazione. Lascia basiti la semplicità con cui ammette che prima immagina soluzioni di fantasia e dopo le studia. Di solito le idee dovrebbero arrivare da un’attenta e rigorosa ricognizione e poi diventare proposta politica. Altrimenti non possono essere neppure definite chiacchiere da bar dello sport per rispetto dello sport. Solo chiacchiere da Bar-Tolazzi. La Sardegna – ha concluso- Cappellacci- non merita questo”.

“L’assessore fa chiacchiere da Bar-tolazzi”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati interviene sulla ‘sparata’ dell’assessore alla Sanità Bartolazzi riguardo a medici di famiglia e specializzandi.