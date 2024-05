Alghero: Il Consigliere del Popolo Mulas contro il "Faraone" Tedde: "Solito metodo da bullismo di Forza Italia"

Il servizio di spionaggio, dei suoi forse futuri alza palette, inizia a fare acqua da tutte le parti dato che il Sindaco non era presente alle manovre di spostamento dell’ imbarcazione oggi rimossa e posizionata provvisoriamente in luogo Comunale sicuro.





E’ il caso di ricordare a suoi emissari, sprovveduti,che questo è solo uno dei tanti atti amministrativi incompiuti da parte dei suoi pistoleri ex assessori, atti programmati che solo ora, e grazie anche al “consigliere di Orizzonte Comune” Mulas, stanno andando avanti . Che il capo, tramite i panchinari di FI, si occupi di una cosa così poco significativa, che il suo ex assessore aveva promesso e non fatto, è un segno di nervosissimo e di poca lucidità di chi ha capito di avere la sconfitta in tasca.





Christian Mulas Consigliere del Popolo

Candidato con Orizzonte Comune

Per Cacciotto Sindaco

Il nervosismo del faraone ormai è troppo evidente proprio non riescono a fare la campagna elettorale senza attaccare, sminuire e gettare fango sugli altri candidati e avversari, con il solito metodo da bullismo di Forza Italia e del suo candidato a Sindaco della destra estrema algherese la stessa fino a qualche mese fa, schifava pubblicamente attraverso ripetuti attacchi.