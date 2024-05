La sanità in Sardegna e il caso Bartolazzi: Tra promesse e gaffe

La sua autodefinizione come "Rombo di Tuono della Salute", paragonandosi al leggendario Gigi Riva, è stata accolta con incredulità e sarcasmo. Questo episodio, più che infondere fiducia, ha sottolineato un problema di comunicazione e di percezione della gravità della situazione. Ma il vero colpo di scena è arrivato con l’idea di istituire una scuola di specializzazione per i medici disposti a trasferirsi in Sardegna. Una proposta che, sulla carta, sembrava innovativa e potenzialmente risolutiva per la cronica carenza di medici nell’isola. Tuttavia, la realtà ha dimostrato altro. La proposta è stata respinta con fermezza dall'Ordine dei Medici e dai sindacati, che l'hanno considerata poco praticabile e scarsamente attrattiva. Un colpo duro per Bartolazzi, che ora si trova a dover rivedere le sue strategie in un contesto dove il tempo è un lusso che la sanità sarda non può permettersi.





L’emergenza sanitaria in Sardegna è drammatica. Gli ospedali sono al collasso, il personale sanitario è insufficiente e le liste d'attesa per visite e interventi sono interminabili. Bartolazzi è chiamato a risolvere problemi strutturali complessi, ma finora le sue mosse sono state caratterizzate più da improvvisazione che da competenza. Le aspettative su di lui erano alte, considerando il suo background medico e politico, ma ogni passo falso rischia di aggravare una situazione già critica. La sanità sarda ha bisogno di soluzioni concrete e immediate. La gestione politica di Bartolazzi, finora, non ha dato segnali rassicuranti. È imperativo che l’assessore prenda coscienza della delicatezza del suo ruolo e agisca con determinazione e pragmatismo.





Le promesse e le idee devono lasciare spazio a interventi realistici e attuabili, che possano ridare speranza e dignità a un sistema sanitario che sta cedendo sotto il peso delle inefficienze. La Sardegna non può permettersi ulteriori passi falsi. Bartolazzi deve dimostrare di essere all’altezza del compito, mettendo da parte l’improvvisazione e lavorando su piani concreti e condivisi con tutte le parti coinvolte. Solo così potrà iniziare a risanare un sistema sanitario che ha urgente bisogno di cure, prima che la situazione diventi irreversibile.

In un contesto già critico, la nomina del romano Armando Bartolazzi ad assessore della Sanità in Sardegna non poteva che suscitare reazioni contrastanti. Bartolazzi, un medico e politico legato al Movimento 5 Stelle, è stato scelto da Alessandra Todde per risanare un sistema sanitario regionale in stato comatoso. La situazione, frutto di cinque anni di disastri dell’amministrazione salviniana guidata da Christian Solinas, richiede interventi urgenti e mirati. Tuttavia, l'inizio del mandato di Bartolazzi è stato segnato da una serie di episodi imbarazzanti che fanno dubitare della sua capacità di risolvere l'emergenza sanitaria. Il debutto di Bartolazzi non è stato dei migliori. La sua partecipazione da remoto alla prima seduta del consiglio ha fatto storcere il naso a molti, segnalando una partenza poco ortodossa per chi è chiamato a gestire una crisi. Le successive gaffe non hanno fatto altro che alimentare il malcontento.