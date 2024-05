Fratelli d'Italia: Presentazione dei candidati per Alghero

Saranno presenti anche: On. Barbara Polo, Coordinatrice Provinciale di Fratelli d'Italia, responsabile della gestione e coordinamento delle attività del partito a livello provinciale. On. Francesca Masala, Consigliera Regionale, che apporterà la sua esperienza nelle dinamiche politiche regionali. Marco Di Gangi, coordinatore cittadino, che guiderà e organizzerà le attività del partito nella città di Alghero. Monica Pulina, capogruppo in Consiglio Comunale, che rappresenta la voce del partito nelle istituzioni comunali. L'incontro sarà un'opportunità per i cittadini di conoscere i candidati, comprendere le loro visioni e i loro obiettivi per il futuro di Alghero. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Oggi, alle ore 19:00, presso la sede di Fratelli d'Italia ad Alghero in Via Giovanni XXIII 33, si terrà la presentazione dei candidati del partito. Questo incontro segna un momento importante per la comunità locale, in quanto verranno introdotti le donne e gli uomini che hanno deciso di impegnarsi per il progresso di Alghero. La serata vedrà la partecipazione del candidato a Sindaco della Coalizione di Centrodestra, Marco Tedde.