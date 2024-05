Raimondo Cacciotto e il "Progetto Alghero": Una squadra per cambiare

Le liste che compongono la squadra sono Futuro Comune, Alleanza verdi sinistra, Noi riformiamo Alghero, Città viva, Partito Democratico, Orizzonte comune, Movimento 5 stelle, e Alghero al centro. Un amalgama che rappresenta un'ampia fetta del tessuto sociale e politico di Alghero. Cacciotto non ha mancato di sottolineare l'importanza storica del momento che la città sta vivendo: “Questo è un momento epocale per Alghero,” ha dichiarato, evidenziando la congiuntura favorevole a livello di governo regionale che vede la presenza di cinque assessori provenienti dal territorio. “Se cogliamo questa opportunità potremmo risolvere tante questioni urgenti come la sanità, le infrastrutture, ma anche per il rilancio della tenuta di Surigheddu e Mamuntanas, dobbiamo risolverlo in questa legislatura, altrimenti non lo risolveremo mai più.” La presentazione è stata anche l'occasione per i rappresentanti delle liste di esprimere il loro sostegno e le loro speranze per il futuro.





Enrico Daga del Partito Democratico ha elogiato la capacità di Cacciotto di unire: “è stato un gioco facilissimo riunire il partito attorno a Cacciotto – perché c’è un garante che rappresenta appieno una comunità che vuole cambiare pagina.” Ogni lista ha portato il proprio contributo di idee e di persone, con un occhio di riguardo alla rappresentatività di genere e generazionale, evidenziando una volontà di inclusione e di rinnovamento. Federica Bandinu di Alghero al centro ha sottolineato: “è la scelta è ricaduta su Cacciotto che ci aiuterà a portare Alghero ad una rinascita, siamo una lista di giovani e renderemo protagonisti tutti i cittadini, la politica algherese deve diventare di tutti.” Questo ampio sostegno e la diversità delle liste che compongono la coalizione di Cacciotto sembrano preannunciare un'era di cambiamento per Alghero, con un forte impulso verso il rinnovamento e una politica più vicina alle esigenze dei cittadini. La campagna elettorale che si apre sarà senza dubbio un periodo di intense discussioni e di grandi speranze per il futuro di Alghero.

Alghero si prepara a vivere un momento di svolta politica, con Raimondo Cacciotto che, alla guida della coalizione "Progetto Alghero", ha presentato le otto liste che lo sosterranno nella corsa alla poltrona di sindaco. In una conferenza stampa tenutasi nella sede elettorale di via XX Settembre, Cacciotto ha delineato la sua visione e il suo impegno, ponendosi come garante di un progetto di rinnovamento profondo per la città. “Oggi presento le liste che mi sostengono, siamo una squadra,” ha affermato Cacciotto, sottolineando la collaborazione stretta e il senso di unità che caratterizza la sua coalizione, composta da "Campo largo e forze civiche centriste".