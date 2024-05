Alessandra Zedda a tutto campo: Cagliari tra il passato da archiviare e il futuro da scrivere

Le elezioni regionali, pur essendo acqua passata, vengono tirate in ballo per ribadire un punto cruciale: la coalizione di centrodestra, secondo Zedda, "ha ancora il consenso più largo delle persone". Questa affermazione non è solo un dato di fatto, è un guanto di sfida lanciato ai piedi degli avversari. La candidata non risparmia critiche al centrosinistra, che a suo dire tenta di "riportare il passato ripetendo una stagione archiviata nel 2018". La retorica del nuovo contro il vecchio è un classico, ma Zedda lo impiega con una certa verve, quasi a voler sottolineare che il futuro di Cagliari non può e non deve essere un mero ritorno alle vecchie glorie o ai vecchi errori. E poi, la possibile "svolta al femminile". "Per la prima volta nella sua storia Cagliari può scegliere un sindaco donna", sottolinea Zedda, attribuendo alla "sensibilità di una donna" un valore aggiunto non indifferente.





Qui, l'argomentazione potrebbe facilmente scivolare nel banale, ma Zedda la gestisce con un certo tatto, evitando di ridurre la questione a mero simbolismo. La promessa di liberare Cagliari dai cantieri e dal traffico è un altro punto forte del suo discorso. "Vogliamo riaprire le strade, i quartieri e la loro storia", dichiara, presentando una visione di una città più vivibile, che possa finalmente respirare dopo anni di trasformazioni e, talvolta, di stagnazione. Con un occhio al passato, Zedda non dimentica di rendere omaggio ai "sindaci di centrodestra che hanno fatto la storia di Cagliari", una mossa che serve a rafforzare il legame con le tradizioni amministrative del suo schieramento, pur proiettandosi verso un futuro che, se le promesse saranno mantenute, potrebbe rivelarsi luminoso. Insomma, Zedda ha giocato una delle sue carte migliori in questa apertura di campagna, piazzando la bandiera del centrodestra in territorio comunale con un misto di nostalgia e innovazione. Resta da vedere se il corpo elettorale di Cagliari risponderà al suo appello o se preferirà la musica proposta da

Alessandra Zedda apre le danze delle comunali cagliaritane con un mix di promesse e bordate ai suoi avversari, in un affollato convegno al T Hotel. Con la sala gremita e l'eco di un applauso caloroso, Zedda non perde tempo a delineare la sua visione per il capoluogo sardo, puntando dritto al cuore della campagna elettorale. "Cagliari deve guardare avanti", afferma l'ex assessora regionale, posizionandosi come paladina del cambiamento contro quelli che "vogliono riaprire una storia già archiviata". Non è certo una novità nel mondo politico assistere a questa danza tra il nuovo e il vecchio, ma Zedda sembra avere le idee chiare sul tipo di passi da ballare.