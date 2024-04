Marco Tedde e la coalizione di centrodestra lavorano a un programma innovativo per Alghero

"Numerose e impegnative sfide ci attendono", ha dichiarato Marco Tedde. "Oggi stiamo profondendo tutto l'impegno necessario per affrontarle adeguatamente: sono certo che gli algheresi sapranno apprezzare questo nostro approccio, attribuendoci la loro fiducia e piena legittimità a guidare la nostra città con competenza e autorevolezza." In conclusione, Tedde ha espresso la speranza che i partiti e movimenti con una collocazione politica affine possano trovare nei punti salienti del programma le ragioni per riunirsi sotto un'unica visione per il futuro di Alghero. "Confidiamo che quei partiti e movimenti la cui collocazione politica è sempre stata omogenea alla nostra possano trovare in questi spunti le ragioni per riprendere un percorso comune." Con queste premesse, la coalizione di centrodestra si prepara a presentare agli elettori di Alghero un piano concreto e dettagliato, puntando a un mandato caratterizzato da competenza e innovazione.

La coalizione di centrodestra, con Marco Tedde candidato a sindaco, è attivamente impegnata nella definizione di un programma elettorale rivolto alla trasformazione di Alghero. L'obiettivo è quello di presentare agli elettori una proposta innovativa, che non solo risponda alle criticità attuali ma che ponga le basi per una visione rinnovata del futuro della città. I membri del gruppo di lavoro tecnico-politico, selezionati dai partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, UDC, Azione, Destra Democratica Italiana, Patto per Alghero e Prima Alghero, stanno elaborando un programma che affronta tutti i temi rilevanti per il futuro amministrativo della città. Questo impegno si concentra sulla necessità di rafforzare il ruolo e l'immagine di Alghero, migliorando il legame con i cittadini e le imprese locali e ponendo particolare attenzione alle priorità attuali.