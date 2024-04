Movimento Orizzonte Comune presentato ad Alghero: Verso una nuova direzione civica e turistica

Il portavoce del movimento per Alghero Christian Mulas ha aperto la conferenza sottolineando il suo impegno quinquennale nell'ultima amministrazione locale algherese: "Cinque anni di lavoro incessante, con l'obiettivo di essere uno stimolo positivo in consiglio; eppure, a volte sono stato percepito come un nemico. Ma la mia dedizione rimane invariata, orgoglioso di stare tra la gente e di essere finalmente libero."





Il dibattito si è poi focalizzato sull'importanza del civismo in politica, con l'Assessore alla Sanità, Cuccureddu, ideatore e fondatore del movimento Orizzonte comune che ha criticato l'attuale oligarchia politica italiana e ha evidenziato come il civismo possa rovesciare questa tendenza, avvicinando i politici ai cittadini. "In Italia c'è un'oligarchia. Noi, con il nostro civismo, vogliamo cambiare questa realtà, essere più vicini ai cittadini," ha dichiarato Cuccureddu.





Un tema centrale della conferenza è stata la visione del turismo annuale, con nuove idee per promuovere la Sardegna come un modello di turismo intelligente e professionale, che si discosta dall'improvvisazione.





"Non siamo solo una regione turistica; il turismo fa solo l'8% in Sardegna, contro una media italiana del 12%. È essenziale avere professionalità," ha aggiunto ancora Cuccureddu.





Inoltre, di contro stata annunciata la chiusura del convitto di Alghero per l'anno prossimo, un cambiamento significativo per la comunità locale che va contro una mentalità turistica rinnovata e che per questi obiettivo della stessa giunta regionale scongiurare.





Il movimento ha anche espresso il desiderio di sfruttare la tecnologia, come l'intelligenza artificiale, per migliorare l'efficienza del turismo e la gestione delle risorse, abbandonando vecchi metodi e investendo in infrastrutture sostenibili come la conversione dell'annoso problema del palazzo dei congressi in un hotel, come affermato dal padrone di casa e del segretario del PD locale Enrico Daga.





Antonio Piu, l'assessore ai lavori pubblici, ha parlato dell'importanza delle politiche abitative e di come i cittadini di Alghero debbano avere la possibilità di vivere e prosperare nella loro città. Ha enfatizzato il bisogno di una gestione amministrativa locale forte e autonoma che possa rivitalizzare l'identità sociale e culturale del territorio.





Con l'avvicinarsi delle elezioni, Cacciotto, il probabile candidato a sindaco per Alghero per la coalizione del centrosinistra, ha chiesto un rinnovato impegno civico per un futuro inclusivo e speranzoso: "Spero che la vostra esperienza civica possa aiutarci a creare un programma di mandato che inizi da maggio in poi, con un orizzonte ampio e rinnovata fiducia."





Il Movimento Orizzonte Comune si presenta dunque come una forza politica emergente, pronta a riscrivere le regole del gioco a favore di una maggiore professionalità e un impegno civico rinnovato, con l'obiettivo di trasformare Alghero e la Sardegna in un esempio di successo e innovazione.

Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina al Cafe Latino di Alghero, i rappresentanti del Movimento Orizzonte Comune hanno delineato la loro visione politica e i piani futuri, segnando un importante punto di svolta per il contesto regionale e locale.