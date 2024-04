Politica Sardegna, Lega: False notizie su consigliere Alessandro Sorgia

La Lega smentisce la notizia, riportata oggi da qualche media locale, che riguarda il consigliere regionale Alessandro Sorgia. Sorgia è e resta orgogliosamente un esponente della Lega. L’iscrizione al gruppo misto, determinata esclusivamente dall’esigenza di seguire il regolamento interno del Consiglio regionale, non ha nulla a che vedere con la sua appartenenza al partito di Matteo Salvini. Infatti per poter appartenere ad un determinato gruppo politico lo stesso regolamento prevede un numero minimo di 3 consiglieri. È chiaro ed evidente che essendo l'unico esponente eletto della Lega non poteva costituire alcun gruppo. Continuerà a lavorare come sempre nell’esclusivo interesse dei sardi.