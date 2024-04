Comunali Cagliari: M5s, stop Renzi, Calenda, Soru in “campo largo”.

Un tentativo non senza ostacoli, come per le alleanze e l'allargamento del fronte a forze come Azione, Italia Viva, +Europa e il movimento di Renato Soru, sconfitto a febbraio.





I Progressisti, con il leader e candidato Massimo Zedda, sono consapevoli che la corsa sarà complicata, contro quella che è considerata la migliore candidata che il centrodestra potesse esprimere a Cagliari, Alessandra Zedda, e la vittoria al primo turno è in salita. Per questo punterebbero ad avere dalla propria parte più alleati possibili. Ma è il M5s a bocciare l'ingresso oltre che di Progetto Sardegna di Soru, soprattutto di Calenda e Renzi. "Il Movimento ritiene che il campo largo che ha sostenuto Alessandra Todde sia la scelta più coerente da offrire ai cittadini", precisa oggi Michele Ciusa, probabile futuro capogruppo dell'Aula regionale.





Ufficialmente nessun niet: "Non mettiamo nessun veto, crediamo nella coerenza e nella proposta che abbiamo avanzato per le regionali", spiega Ciusa. Alla conferenza stampa della coalizione parteciperà anche la presidente della Regione Alessandra Todde, guida di un “campo largo” che al momento solo in Sardegna continua il suo esperimento, e che sempre per domani ha convocato la seconda giunta dall'insediamento. All'ordine del giorno ci dovrebbe essere anche la nomina del commissario che traghetterà il Comune di Cagliari fino alle elezioni. Per il “campo largo” restano ancora aperte le partite di Sassari e Alghero, complicate dalle questioni interne al Pd che per la città turritana deve ancora sciogliere il nodo tra l'ex primo cittadino, l'esponente del Pd Gianfranco Ganau, già presidente del Consiglio regionale, e il il coordinatore provinciale dem Giuseppe Mascia: la palla ora è del tavolo locale in programma mercoledì.

Nella sede della Fondazione Berlinguer, verrà presentata a Cagliari nella giornata di mercoledì 17 alle 10.30 la candidatura ufficiale di Massimo Zedda alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno per la corsa a sindaco di Cagliari, supportato dalla coalizione di “campo largo” che è uscita vittoriosa dalle urne per le regionali.