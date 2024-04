Zedda ritorna sì o no? Cagliari e le 48 ore di suspense del centrosinistra

Eppure, il PD chiede altro tempo, come un adolescente che rimanda il compito in classe. Nessuna alternativa sul tavolo, solo la voglia di giocare la carta del ritardo. Che sia strategia o solo paura del giudizio popolare? Massimo Zedda, ormai volto storico della sinistra isolana, ha messo a disposizione il suo nome già a gennaio, con una generosità da vero samaritano della politica. Disposto anche a sottoporsi alle primarie, ha il carisma di chi sa di non avere rivali degni di questo nome. Piero Comandini, il segretario dei dem, si era affacciato timidamente sul palcoscenico, ma poi, come un attore non protagonista, ha scelto l'aula dell'Assemblea sarda per i suoi monologhi.





Mentre a Cagliari si attende il verdetto su Zedda, il PD non perde tempo e sistema le pedine anche a Sassari e Alghero. Doppio gioco, doppia scommessa: Gianfranco Ganau a Sassari e Raimondo Cacciotto ad Alghero. Due candidature dem, come a voler compensare l'apparente immobilismo sulla scena cagliaritana. È il teatro della politica sarda, dove il nuovo spesso si confonde con il déjà vu e la suspense serve solo a rendere l'attesa più sopportabile. Nel frattempo, Cagliari e il suo centrosinistra contano le ore, attendendo che qualcuno, finalmente, prenda una decisione. Il sipario è ancora alzato, e lo spettacolo? Promette di essere una replica.

Cagliari si prepara a un ritorno al passato o forse no. Le comunali si avvicinano e il centrosinistra sardo sembra voler rispolverare una vecchia conoscenza, Massimo Zedda, già sindaco per due mandati. Ma prima di sciogliere ogni dubbio, si regala 48 ore di suspense. A regia di un PD che pare più indeciso di un elettore al seggio. La coalizione, una di quelle ammucchiate di centrosinistra che tanto piacciono ai nostalgici delle grandi intese, si è riunita. Tra i fumi di caffè riscaldato e pacche sulle spalle, il nome di Zedda è volato alto, unico e indiscusso.