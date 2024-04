Election Day in Sardegna: Todde al Timone tra Europee e Comunali

Saverio Lo Russo, il nuovo segretario generale della Regione, è la figura scelta da Todde per danzare sul filo del rinnovamento. Lo Russo, già navigato dirigente della presidenza del Consiglio dei ministri e direttore generale della Conferenza Stato-Regioni, è il secondo 'continentale' a guadagnarsi un posto nel cuore pulsante dell’amministrazione sarda, dopo l'oncologo romano Armando Bartolazzi, fresco assessore alla Sanità. La scelta di Todde ha scatenato una bufera di critiche, con accuse di preferire "papi stranieri" a sangue sardo. Ma la governatrice ha le spalle larghe e rispedisce al mittente ogni frecciata: "Se le cose in questi anni fossero andate bene, capirei le critiche. Ma stiamo affrontando le macerie e una situazione disastrosa," dichiara senza mezzi termini. Oltre a rimescolare le carte in gioco con nomi nuovi, Todde si trova davanti una scacchiera amministrativa complessa, con la possibilità di azzerare una sessantina di posizioni chiave entro tre mesi, grazie a una legge di spoil system voluta dalla precedente amministrazione.





Da manager degli assessorati ai vertici delle aziende sanitarie, il rinnovamento promesso dalla governatrice sembra non conoscere confini. In questo clima di attesa e speranza, Todde promette un cambio di passo anche nella sanità, un settore martoriato che necessita decisioni ponderate ma rapide. "Non vogliamo prendere decisioni affrettate," puntualizza, lasciando intendere che il cammino sarà lungo e tortuoso. Con l’election day alle porte, Todde e il suo governo si preparano a navigare in acque agitate, con la promessa di rinnovare non solo le cariche, ma lo spirito stesso con cui la Sardegna si affaccia al futuro. Una partita a scacchi in cui ogni mossa è decisiva, e il re è il rinnovamento.

Nell’affollato calendario politico della Sardegna, il prossimo 8 e 9 giugno si preannuncia di fuoco con l'accoppiata di elezioni europee e amministrative. Un vero e proprio "election day" che vedrà impegnata al voto circa un quarto della popolazione isolana, spalmata su ventisette Comuni, tra cui i giganti Cagliari, Sassari e Alghero. È la prima mossa del nuovo esecutivo regionale di Alessandra Todde, governatrice fresca di nomina, che ha optato per unire le date delle votazioni, seguendo la scia decisa dal governo centrale. Ma, come spesso accade, è il sottofondo di questa sinfonia elettorale a catturare l’attenzione.