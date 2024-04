UDC Alghero in linea con la scelta di Marco Tedde per il centro destra





Il coordinamento cittadino, guidato da Raffaele Salvatore e sostenuto dalla voce del capogruppo consiliare Nina Ansini, ha riaffermato il sostegno unanime a favore dell'avvocato Marco Tedde. Tale dichiarazione è il riflesso di un principio di coerenza e trasparenza che l'UDC intende mantenere, rispettando gli impegni preannunciati e seguendo una linea condivisa a livello superiore.





Con questa comunicazione, l'UDC di Alghero si allinea quindi alle scelte fatte dalle istanze superiori del partito, dimostrando compattezza e determinazione nell'appoggio al proprio candidato. La posizione espressa vuole essere un messaggio chiaro agli elettori: quello di un partito che procede unito e deciso verso le prossime sfide elettorali, con la ferma volontà di rappresentare al meglio gli interessi del centro destra e dei cittadini di Alghero.

In vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, la sezione cittadina dell'UDC di Alghero ha preso posizione in merito alla designazione del candidato sindaco per il centro destra. La figura scelta per rappresentare il partito e la coalizione è quella dell'avvocato Marco Tedde, un nome che segue le direttive già stabilite dalle segreterie regionale e provinciale.