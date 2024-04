Bartolazzi e la sanità sarda: Da Rombo di tuono a tempesta politica perfetta

In un contesto dove l'identità sarda si fonde con l'orgoglio per le proprie leggende, la figura dell'oncologo romano, già sottosegretario nel governo Conte e stretto alleato di Di Maio, ha scatenato il caos per aver osato paragonarsi a Riva, nel tentativo di addolcire le polemiche legate alla sua non-sardità e al contempo guidare l'assessorato più critico e dibattuto, quello della Sanità.





La scelta di Bartolazzi di proiettarsi come il nuovo Rombo di Tuono nel settore sanitario sardo non solo ha sollevato un vespaio di critiche ma ha messo in luce la difficoltà di essere accolto in un ruolo di tale rilievo senza radici nell'isola. Un tentativo, forse naïf, di rompere il ghiaccio e di avvicinare le parti, ma che si è trasformato in una sorta di sacrilegio, toccando un nervo scoperto nel cuore dei sardi. "Sarò come Gigi Riva, il Rombo di tuono della sanità sarda", ha dichiarato Bartolazzi, scatenando una tempesta mediatica che ha surclassato ogni altra priorità politica, mettendo in secondo piano perfino la discussione su come rivoluzionare una sanità sarda da troppo tempo in crisi. Questo incidente dimostra quanto sia spinosa la situazione politica sarda, specialmente quando si tratta di gestire settori nevralgici come la sanità.





La critica non risparmia nessuno, soprattutto chi, dall'esterno, arriva con l'intento di innovare, di smantellare le "incrostazioni" di una gestione che ha mostrato i suoi limiti, ma si scontra con un muro di resistenza identitaria e culturale. La scelta di Bartolazzi, per quanto possa essere stata benintenzionata, solleva questioni più ampie sul difficile equilibrio tra competenza e appartenenza, tra il desiderio di riforma e il rispetto per le tradizioni e gli eroi locali. Il caso Bartolazzi-Riva diventa così emblematico di una Sardegna che, pur bramando il cambiamento, sembra ancora legata a dinamiche politiche e culturali profondamente radicate, dove il richiamo alla leggenda di Riva da parte di un "forestiero" può facilmente trasformarsi in un boomerang politico.

In Sardegna, terra di passioni incandescenti e di miti inossidabili, evocare il nome di Gigi Riva, il Rombo di Tuono che ancora echeggia nell'eternità dei cuori dei tifosi, scompigliando il quieto vivere dell'isola, si è rivelato per Armando Bartolazzi, neo assessore regionale alla Sanità, una mossa tanto audace quanto imprudente.