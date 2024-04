Alghero, convocato il consiglio comunale di aprile: ultimo atto prima delle elezioni

L'ordine del giorno prevede punti di cruciale importanza per la gestione amministrativa della città, in particolare l'approvazione del "Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023". A completare l'agenda, la ratifica di una delibera di giunta che introduce variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, seguito da una sentenza del tribunale di Sassari. Questa seduta rappresenta non solo un momento decisivo per le questioni finanziarie e amministrative ma anche l'occasione per valutare la tenuta della maggioranza di centrodestra.





Gli occhi sono puntati sull'attuale situazione politica, caratterizzata da tensioni e sfide interne, con il mandato del Sindaco Mario Conoci ormai al termine. La convocazione assume un significato particolare alla luce del contesto politico, con le elezioni comunali alle porte. Sarà l'opportunità per il consiglio di dimostrare responsabilità e coesione, affrontando tematiche essenziali per il benessere della comunità e chiudendo il mandato con decisioni ponderate che lasceranno un'impronta sulla gestione futura della città.





Con i cittadini che attendono risposte concrete e osservano con attenzione le mosse dell'amministrazione, la riunione del Consiglio Comunale si configura come un evento chiave, un ultimo atto amministrativo prima che il testimone venga passato alla nuova governance emergente dalle urne di giugno.

In vista delle imminenti elezioni comunali dell'8-9 giugno 2024, il Consiglio Comunale si appresta a tenere quella che presumibilmente sarà la sua ultima seduta di questo mandato. Convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, Lelle Salvatore, la riunione è fissata per giovedì 11 aprile 2024, alle ore 9:00, presso la sala riunioni del Lo Quarter o in seconda chiamata fissata per il 13 aprile alle 9.