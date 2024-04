Cappellacci a Conte: "Governo Meloni supera le aspettative di investimento nella salute"

"Se andiamo a vedere i rispettivi NADEF, per il 2022 Conte aveva indicato 122,020 miliardi, per il 2023, 122,515 miliardi, per il 2024 124,428 (era nella maggioranza del Governo Draghi), Nel 2023 Meloni ha stanziato in bilancio 128,8 miliardi ai quali vanno aggiunti anche circa 3 miliardi del DL Sanità e bollette e per il 2024 134,7 miliardi," ha dettagliato Cappellacci. Questi numeri, secondo Cappellacci, dimostrano una "volontà politica molto più forte" da parte del governo Meloni, in netto contrasto con il passato recente e, in particolare, con i decenni di governo in cui, secondo le sue parole, gli alleati attuali di Conte hanno ridotto i fondi per la salute di oltre 37 miliardi. Cappellacci ha concluso il suo intervento sollecitando una riflessione più costruttiva sulla politica sanitaria, esortando a superare "un miserabile sciacallaggio politico che si schianta contro la prova dei fatti". La sua dichiarazione rappresenta un invito a un dibattito basato su dati e risultati concreti, lontano dalle polemiche sterili, con l'obiettivo di migliorare il sistema sanitario nazionale a beneficio di tutti i cittadini.

Nel dibattito sulla politica sanitaria italiana, Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, ha preso una posizione netta in risposta alle critiche mosse dal leader del movimento cinquestelle, Giuseppe Conte. "Per la Salute il Governo investe molto di più di quanto Conte aveva previsto quando era in maggioranza," ha affermato Cappellacci, portando all'attenzione pubblica i dati che contraddicono le accuse mosse dall'ex premier. Confrontando i Numeri dell'Assestamento di Bilancio pluriennale (NADEF) tra il periodo di governo di Conte e gli anni successivi sotto la leadership di Giorgia Meloni, Cappellacci ha evidenziato un aumento significativo degli investimenti nel settore della salute.