Antonio Piu: Una visione sul futuro della Sardegna e la mobilità sostenibile

Le sue competenze non si limitano al solo ambito amministrativo: Piu è anche profondamente coinvolto nel mondo dello sport e del volontariato, evidenziando un impegno verso la crescita sociale e culturale della sua comunità che va oltre la politica. La sua partecipazione attiva in associazioni sportive e iniziative di promozione etica nello sport riflettono la sua convinzione nell'importanza dello sport come veicolo di valori e crescita personale. Questa ricca esperienza, unita al sostegno elettorale ricevuto, colloca Antonio Piu in una posizione ideale per influenzare positivamente lo sviluppo delle infrastrutture in Sardegna.





La sua visione per una mobilità più sostenibile e inclusiva, insieme all'attenzione per il decoro e la vivibilità urbana, promette di guidare con innovazione e sensibilità le politiche di lavori pubblici nella regione. Il suo percorso, che lo ha visto passare da impegni locali a responsabilità regionali, dimostra una traiettoria di servizio pubblico incentrato sulla responsabilità, l'innovazione e l'impegno verso il benessere dei cittadini. Con Piu al timone dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, la Sardegna sembra pronta a navigare verso un futuro di sviluppo sostenibile e di miglioramento continuo delle infrastrutture, ponendo le basi per una comunità più connessa, vivibile e inclusiva.

Antonio Piu, a 43 anni, si è imposto come figura chiave nella gestione dei lavori pubblici della regione, venendo rieletto con un record di 4976 preferenze alle recenti elezioni del 15 febbraio. La sua elezione come membro più votato della provincia di Sassari rappresenta un segnale chiaro dell'affidamento e della fiducia che i cittadini ripongono nelle sue capacità e nella sua visione. Originario di Sassari, Piu ha consolidato la sua esperienza politica attraverso diversi ruoli chiave, dall'essere Assessore ai Lavori Pubblici e al Decor Urbanistico, a Presidente del Consiglio Comunale di Sassari, fino a raggiungere il ruolo di Questore del Consiglio Regionale. La sua carriera è costellata di incarichi che riflettono un impegno costante verso il miglioramento delle infrastrutture locali, la mobilità urbana e rurale e il decoro della città, impegni che lo hanno visto al centro di importanti progetti di rigenerazione urbana e promozione della micro ciclabilità. Con una laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali all'attivo e una significativa esperienza nel terzo settore, Piu porta nella sua nuova posizione una ricchezza di competenze organizzative, progettuali e relazionali. Questo background lo rende particolarmente attrezzato per affrontare le sfide della sua attuale delega, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all'innovazione nel settore dei lavori pubblici.