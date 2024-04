Il campo largo dalla vittoria sarda alla frantumazione in 39 Giorni: Cronaca di un disfacimento politico tra Pd e M5S

La coalizione che un tempo vedeva il Partito Democratico (Pd) e il Movimento 5 Stelle (M5S) mano nella mano in un'apparente armonia, oggi giace in frantumi, una testimonianza vivida della fragilità delle alleanze politiche nel nostro tempo. Il preludio a questo crollo è stato segnato da una vittoria in Sardegna e da una sconfitta "accettabile" in Abruzzo.





Tuttavia, l'apparente solidità dell'asse tra Pd e M5S si è rapidamente erosa, lasciando spazio a competizioni e piccoli rancori che hanno infine eroso il fondamento stesso su cui poggiava l'alleanza. Giuseppe Conte, figura centrale in questo scenario, ha deciso di ritirare il suo partito dalle primarie di Bari, chiedendo al Pd di convergere sul suo candidato, Michele Laforgia. Questa mossa ha scatenato una reazione furente da parte di Elly Schlein, segretaria del Pd, che ha etichettato l'azione come sleale, umanamente e politicamente. Il dibattito si è infiammato, con accuse di slealtà e reazioni scomposte che hanno avvelenato l'atmosfera già tesa.





Nel mezzo di questo caos, le figure politiche si sono mosse con strategie opposte, cercando di preservare i propri interessi anziché puntare a un obiettivo comune. L'idea stessa di "campo largo" è stata messa in discussione, rivelando le profonde divisioni che ora attraversano l'ex coalizione. Mentre il Pd e il M5S navigano in queste acque tumultuose, emerge chiaramente che la strada verso le elezioni Europee sarà un campo di battaglia per entrambi i partiti, con ogni fazione che lotta per affermare la propria supremazia. Il sogno di un fronte unito contro il centrodestra sembra ora più lontano che mai, lasciando il campo politico italiano in uno stato di incertezza e frammentazione.





Il "campo largo" potrebbe aver suonato le campane a martello per l'ultima volta. La sfida per il futuro sarà quella di trovare una nuova formulazione, un progetto politico solido che possa realmente aspirare a unire le forze progressiste del paese. Solo il tempo dirà se ciò sarà possibile, o se il disfacimento attuale segnerà l'inizio di un'era di divisione e conflitto interno tra le forze che un tempo lottavano sotto la stessa bandiera.

In meno di due mesi, il paesaggio politico italiano ha assistito a un drammatico cambiamento, con il cosiddetto "campo largo" che si è dissolto sotto il peso di ambizioni incrociate e scontri interni.