Cagliari, Alessandra Zedda candidata del Centrodestra, Pais: "Capace e appassionata"

“Le forze politiche di centro destra hanno dimostrato coesione e unità di vedute nell’individuazione di una candidata dal profilo altamente istituzionale quale è Alessandra Zedda” – ha affermato Pais, sottolineando come Zedda rappresenti una figura di spicco che la Lega, orgogliosamente, mette a disposizione per la guida della capitale della Sardegna. Questa scelta testimonia l'impegno del partito e dell'intera coalizione di centrodestra nel proporre una candidatura che coniuga competenza e sicurezza per il futuro di Cagliari. Pais ha poi proseguito elogiando le qualità di Zedda, descrivendola come "il miglior profilo possibile" per l'incarico.





"Capace e appassionata, ha fatto dell’impegno politico, della serietà e della vicinanza ai cittadini il suo tratto distintivo" – ha dichiarato, enfatizzando come la presenza di donne qualificate come Zedda nelle istituzioni rappresenti per la Lega un valore aggiunto determinante per il successo della candidatura. L'enfasi sulla competenza e sull'esperienza di Zedda non è solo un riconoscimento delle sue qualità personali e professionali, ma riflette anche la volontà della coalizione di centrodestra di offrire alla città di Cagliari una leadership capace di affrontare le sfide future con determinazione e visione. La candidatura di Alessandra Zedda si configura quindi come una svolta significativa per il panorama politico cagliaritano, un momento di unità tra le forze di centrodestra che intendono proporre agli elettori una scelta di governo solida e affidabile. La campagna elettorale che si aprirà vedrà quindi Zedda e il suo team impegnati a dimostrare agli abitanti di Cagliari come la loro visione e il loro impegno possano tradursi in politiche efficaci per il benessere e lo sviluppo della città.

