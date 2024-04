Comunali a Cagliari: Scelta di Zedda causa rottura nel centrodestra con l'addio del Psd'Az

Alessandra Zedda, la cui carriera include un periodo da vice presidente della Giunta regionale con Forza Italia, è stata scelta in una manovra che ha visto il consenso sia della Lega, con il benestare del leader Matteo Salvini, sia dei partiti centristi. Tuttavia, questa scelta non ha incontrato il favore del Psd'Az, che preferiva un altro candidato, l'ex assessore regionale del turismo, Gianni Chessa.





Di conseguenza, si è verificato un netto distacco tra il Psd'Az e il resto della coalizione, in particolare con la Lega, segnando un momento di forte tensione all'interno del centrodestra sardo. Il comunicato ufficiale del Psd'Az non lascia spazio a interpretazioni: critica apertamente le decisioni prese durante l'incontro di Oristano, descrivendo come "grottesca" la nomina di Zedda da parte dei Riformatori, e lamentando un "clima e atteggiamento di autentica ostilità" da parte dei partiti del centrodestra nei confronti del Psd'Az.





La dichiarazione culmina con l'annuncio che il partito "non parteciperà a nessuna delle riunioni della coalizione del centrodestra sardo" e che qualsiasi accordo elettorale a livello locale sarà deciso in modo indipendente, senza vincoli di schieramento, anticipando una fase di riflessione più ampia che coinvolgerà il congresso nazionale del partito. Questo episodio sottolinea non solo le fratture interne al centrodestra in vista delle elezioni comunali a Cagliari, ma anche la complessità del panorama politico sardo, dove le alleanze e le fedeltà possono rapidamente cambiare in base a decisioni che, pur sembrando marginali, rivelano invece profonde divergenze di visione e strategia.





La candidatura di Alessandra Zedda e l'uscita del Psd'Az dalla coalizione del centrodestra sono così diventate non solo il fulcro della discussione politica cittadina ma potrebbero avere ripercussioni significative sulle future dinamiche politiche regionali.

