Cagliari, Alessandra Zedda candidata sindaco del centrodestra

Laureata in Economia e Commercio, Alessandra Zedda, oggi esponente di spicco della Lega, ha iniziato il suo percorso istituzionale dalla Circoscrizione, per poi proseguire come assessore comunale e regionale.





Trovata l’unità sul nome, la coalizione è già al lavoro sul programma e al rilancio dell’idea di Cagliari capitale europea e mediterranea, con la valorizzazione del lungomare, del sistema dei colli, la prosecuzione delle opere per il rilancio del centro storico e per la ricucitura delle periferie. “Sono onorata e grata per questa indicazione - ha dichiarato Alessandra Zedda - e pronta a fare tesoro del valore dell’unità. Con questo spirito - ha concluso - sono già pronta a riabbracciare i sardisti per ricominciare a lavorare insieme”.

Sarà Alessandra Zedda la candidata alla carica di sindaco di Cagliari per il centrodestra. La decisione è stata ufficializzata questo pomeriggio durante la riunione appena conclusa all’hotel Regina Margherita di Cagliari.