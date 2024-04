Sassari, scacco matto nel centrodestra: Mariotti in pole per la candidatura del centrodestra





Le trattative, tenute sotto uno spesso velo di discrezione, si sono svolte nella sede di Fratelli d'Italia a Oristano, dove i rappresentanti della coalizione si sono chiusi in un lungo confronto politico. Dalle prime ore del pomeriggio, la stanza dei bottoni ha visto dibattiti accesi e negoziati al filo del rasoio. Sembra che l'accordo per sostenere Mariotti come cavallo di battaglia del centrodestra sia stato raggiunto da tutti i partiti, con la solitaria eccezione di Sardegna al centro 20 Venti, che, per bocca del suo referente Antonello Peru, aveva già manifestato la sua predilezione per Nicola Lucchi, pezzo da novanta dell'attuale amministrazione comunale di Sassari, con in bacheca gli assessorati all'Urbanistica e allo Sviluppo Turistico.





E mentre Sassari sembra avvicinarsi a una svolta, la questione di Alghero rimane un nodo gordiano, con il nome di Marco Tedde (Forza Italia) che continua a fare capolino tra i possibili candidati, nonostante la mancata elezione in Consiglio regionale ma con un ottimo risultato raggiunto. Anche i nomi di Francesco Marinaro per i Riformatori e Michele Pais per la Lega si fanno strada in questa scacchiera politica in continuo movimento.





Ma è sulla città di Cagliari che si gioca una partita altrettanto cruciale, con la Lega che sembra valutare una candidatura in solitaria, forse puntando su Alessandra Zedda, già vice presidente della Regione, o cercando un'alleanza con il Psd'Az, che potrebbe giocare la carta di Gianni Chessa, ex assessore regionale del turismo. In questo intricato scenario, i Riformatori si fanno avanti, consapevoli del peso acquisito con l'ultimo risultato elettorale e determinati a non restare a guardare.





La loro proposta per il capoluogo è quella di Giorgio Angius, attuale vice sindaco e assessore del Verde pubblico, che potrebbe rappresentare la sintesi di una coalizione in cerca di rinnovamento e unità. In questo gioco di equilibri e alleanze, la politica sassarese si appresta a vivere giornate di febbrile attesa, dove ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti della città e dell'intero schieramento del centrodestra. La partita è aperta, e il centrodestra sembra pronto a giocare la sua migliore carta.

In una mossa che potrebbe riscrivere le alleanze politiche in vista delle prossime elezioni comunali di Sassari, le voci di corridoio, sempre più insistenti, ci parlano di un candidato che potrebbe unire sotto la stessa bandiera l'intero schieramento del centrodestra: Gavino Mariotti, attuale rettore dell'Università di Sassari, è in lizza per ricevere l'investitura ufficiale.