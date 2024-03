“Alla guida della città: con progetto e comunicazione” - Riformatori sardi in campo per il futuro





Un incontro, avvenuto nel luogo precedentemente menzionato, promosso dal partito dei Riformatori Sardi in merito alla Scuola di formazione politica, che ha visto, al cospetto di un pubblico particolarmente attento e diligente, la partecipazione di tutti i “big” di codesto raggruppamento. Tra le importanti personalità intervenute possiamo citare, infatti, i noti politici Massimo Fantola, Michele Cossa e Pierpaolo Vargiu e i neo eletti in consiglio regionale Aldo Salaris ed Umberto Ticca (responsabile, costui, della formazione del partito). Un evento, come hanno precisato a più riprese i due neo consiglieri, rivolto a chiunque desideri avere un “quadro” migliore su come gestire quella che i romani chiamavano la Res publica e i meccanismi ad essa connessi.





Incontro, quello accaduto nel capoluogo sardo, che inoltre proseguirà anche nelle giornate del 6, 13 e 20 aprile dalle ore 9.30 alle ore 13.00 allo Stabilimento “Lido” del Poetto e che vedrà, nella prima mattinata, la collaborazione di eminenti personalità come il prof. Luca Poma (esperto in comunicazione e specializzato in reputation managment), il prof Fabrizio Leoni (insegnante di progettazione architettonica e urbana al Politecnico di Milano) e il conosciutissimo imprenditore, nel campo dell’editoria, il dott. Sergio Zuncheddu. Durante la seconda giornata in programma (il 13 aprile), rivolta anch’essa alla comunicazione, vi saranno gli importanti interventi del rinomato comunicatore politico Andrea Camaiora, dell’avvocato cagliaritano Giulio Steri e del professore universitario Paolo Sanjust. Serie di incontri che troveranno- inoltre- il loro atto conclusivo nella mattina del 20 aprile con i contributi forniti dal noto saggista Daniele Chieffi e dai docenti dell’ateneo cagliaritano Ivan Blecic e Carlo Atzeni. Moderatore, in quest’ultima circostanza, Giorgio Angius.





In chiusura abbiamo desideriamo riportare alcune dichiarazioni rilasciate a noi dall’On. Ticca in merito a tali eventi. Alla nostra prima domanda riguardante gli obiettivi il neo consigliere afferma che lo scopo di queste situazioni, portate avanti già da qualche anno con la loro Scuola di politica, è da un lato provare ad aiutare chi si vuole avventurare nell’esperienza politica delle campagne elettorali ad avere più strumenti per affrontarle, e dall’altro, forse- ribadisce lui-la parte più importante, permettergli di approfondire meglio gli argomenti che riguardano la cosa pubblica, di studiare, di ascoltare gli esperti importanti e di conseguenza di svolgere meglio il loro lavoro.





In merito ad ulteriore domanda, riguardante gli ospiti degli incontri, il giovane politico dichiara inoltre che gli ospiti che interverranno daranno la visione di come si immaginino le città sarde nei prossimi anni, fornendo i principali strumenti urbanistici e le connessioni tra la parte amministrativa e quella politica. Perciò- conclude - quelle che sono le regole del gioco per chi fa politica. Due tasselli, quindi, presenti in questo modulo della Scuola da un lato fornire strumenti per affrontare la campagna elettorale e dall’altro dare ai candidati, qualora si fosse eletti, le conoscenze per amministrare al meglio. Ringraziando moltissimo l’On. per il tempo che ci ha concesso e le organizzazioni che hanno reso possibile tale iniziativa, vi salutiamo, con affetto.

