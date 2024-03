Il puzzle della nuova giunta Todde: Tra promesse e realpolitik

Il Buras, bollettino ufficiale della Regione, ha già cantato le lodi dei neo-eletti, tra cui spicca Todde, pronta a ricevere il testimone da Christian Solinas, che con fare da bravo perdente aggiorna il successore, o la "successora", scegliete voi, sui dossier "caldi". Ecco, quindi, che la Todde si appresta a raccogliere le redini di un carro che ha più buche che ruote, con il sito istituzionale della Regione che fa da vetrina alla nuova governatrice, in un tentativo forse di far dimenticare gli scivoloni dell'amministrazione uscente.





Ma chi spera in una ventata di novità, probabilmente dovrà ricredersi. La prima seduta di insediamento del Consiglio regionale è ancora avvolta nel mistero dei calendari politici, mentre le danze per la composizione della giunta proseguono al ritmo di un valzer lento e indeciso. La direzione del Pd, con la sua assemblea online, si trasforma in un circolo di veggenti che tenta di decifrare gli arcani del futuro governo regionale, tra assessorati promessi e speranze di prestigio.





E Todde? Si muove tra queste acque sapendo che il potere è un gioco di equilibri, pronta a dispensare incarichi: tre posti al Pd, due ai Cinque Stelle, e poi una distribuzione equa tra gli alleati, in un patchwork che più che una giunta sembra la tavolozza di un pittore. Il sipario sta per alzarsi su questa nuova stagione politica sarda, con Todde in prima fila, pronta a dirigere un'orchestra che ancora deve accordare gli strumenti. Ma la domanda sorge spontanea: assisteremo a una sinfonia o a una cacofonia? Tra promesse e attese, il pubblico sardo osserva, sperando che questa volta, almeno, la musica sia dolce.

Alessandra Todde, l'ultima illusionista a capo della Sardegna, si prepara a entrare in scena nel gran teatro della politica isolana. Tra i festeggiamenti e le cerimonie che sanciscono il passaggio di consegne, l'aria che si respira ha più il sapore di una rimpatriata familiare che non quello di un cambio al vertice di una delle regioni italiane.